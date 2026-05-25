25 мая 2026, 14:10 |
Вингер сборной Украины хочет покинуть клуб после завоевания трофея

Зубков хочет сменить команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Вингер сборной Украины и турецкого «Трабзонспора» Александр Зубков может сменить клуб уже в ближайшее время.

По информации турецких источников, «Трабзонспор» получил предложение о трансфере украинского футболиста. На данный момент руководство клуба заинтересовано в том, чтобы сохранить игрока в составе, однако сам Зубков хочет рассмотреть вариант продолжения карьеры в другой команде.

Дальнейшая судьба украинца будет зависеть от позиции сторон и развития переговоров. Ситуация вокруг возможного трансфера продолжает развиваться.

Недавно Зубков завоевал с клубом Кубок Турции.

Судячи з назви статтi, якби вiн не чипав трофей, то бажання пiти в нього б не було))
