Вингер сборной Украины хочет покинуть клуб после завоевания трофея

Вингер сборной Украины и турецкого «Трабзонспора» Александр Зубков может сменить клуб уже в ближайшее время.

По информации турецких источников, «Трабзонспор» получил предложение о трансфере украинского футболиста. На данный момент руководство клуба заинтересовано в том, чтобы сохранить игрока в составе, однако сам Зубков хочет рассмотреть вариант продолжения карьеры в другой команде.

Дальнейшая судьба украинца будет зависеть от позиции сторон и развития переговоров. Ситуация вокруг возможного трансфера продолжает развиваться.

Недавно Зубков завоевал с клубом Кубок Турции.