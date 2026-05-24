Звезда Ливерпуля переходит в Тоттенхэм

Левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон по ходу сезона объявил о том, что летом сменит команду. Месяц назад стало известно о контактах шотландца с «Тоттенхэмом», и после сохранения «шпорами» прописки в Премьер-лиге Англии стороны окончательно согласовали контракт на два года.

32-летний шотландец провел на «Энфилде» девять лет, поиграв до того за «Куинз Парк», «Данди Юнайтед» и «Халл Сити». Его трансферная стоимость на пике оценивалась в 80 млн евро, а сейчас составляет восьмую часть от той суммы.

В завершившемся сезоне Робертсон забил три гола и оформил два ассиста в 36 матчах за «Ливерпуль».