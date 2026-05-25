Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин попал в сферу интересов лондонского «Тоттенхэма».

По информации источника, клуб АПЛ может активизировать переговоры о трансфере украинца уже летом. Потенциальный переход Трубина будет зависеть от будущего Гульельмо Викарио, который потерял место в основе во второй половине сезона и заинтересовал миланский «Интер».

В «Тоттенхэме» рассматривают 24-летнего украинца как одного из кандидатов на позицию основного голкипера. Лондонцев привлекают молодой возраст Трубина и его потенциал для дальнейшего развития.

Ранее сам вратарь заявлял, что хочет остаться в «Бенфике», однако не стал гарантировать, что продолжит выступления за португальский клуб. Известно, что вариант с переездом в Англию интересовал украинца еще после его дебютного сезона в Лиссабоне.

Напомним, Трубин перешел в «Бенфику» из «Шахтера» в 2023 году за 10 миллионов евро плюс бонусы. Его контракт действует до 2028 года, а сумма отступных составляет 100 миллионов евро.