Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Украинец – в сфере интересов «Тоттенхэма»
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин попал в сферу интересов лондонского «Тоттенхэма».
По информации источника, клуб АПЛ может активизировать переговоры о трансфере украинца уже летом. Потенциальный переход Трубина будет зависеть от будущего Гульельмо Викарио, который потерял место в основе во второй половине сезона и заинтересовал миланский «Интер».
В «Тоттенхэме» рассматривают 24-летнего украинца как одного из кандидатов на позицию основного голкипера. Лондонцев привлекают молодой возраст Трубина и его потенциал для дальнейшего развития.
Ранее сам вратарь заявлял, что хочет остаться в «Бенфике», однако не стал гарантировать, что продолжит выступления за португальский клуб. Известно, что вариант с переездом в Англию интересовал украинца еще после его дебютного сезона в Лиссабоне.
Напомним, Трубин перешел в «Бенфику» из «Шахтера» в 2023 году за 10 миллионов евро плюс бонусы. Его контракт действует до 2028 года, а сумма отступных составляет 100 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Майкл Копер посоветовал украинцу задуматься об уходе из бокса
Рико заявил, что апелляция на результат поединка уже подана
1. Слово «розкішний» потрібно було взяти в лапки. Сумнівно, що Трубін мріє перейти в команду, яка бореться за виживання в АПЛ.
2. Вікаріо втратив місце в основному складі «Тоттенхема» та зацікавив міланський «Інтер».
Вже звучить як маячня ))