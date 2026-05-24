ФОТО. Легендарный футболист стал владельцем клуба своей мечты

Бывший нападающий Лукас Подольски официально стал мажоритарным владельцем «Гурника» из Забже.

Чемпион мира-2014 через свою компанию LP Holding GmbH приобрел более миллиона акций клуба и получил контроль над 86% собственности. Ранее команда находилась под управлением города Забже, однако после сделки фактически перешла в частные руки.

Для Подольски эта история имеет особое значение. Футболист родился недалеко от Забже и с детства болел за «Гурник». В 2021 году он вернулся в Польшу именно для того, чтобы завершить карьеру в любимом клубе.

В мае 2026 года «Гурник» выиграл Кубок Польши – первый крупный трофей клуба за многие десятилетия. А уже спустя несколько недель Подольски завершил карьеру футболиста и стал владельцем команды.

Ранее немец заявлял, что не считает себя обычным инвестором и хочет помочь клубу развиваться на прочном фундаменте, поддерживая академию и местное футбольное сообщество.

Подольски давно занимается бизнесом. Он владеет популярной сетью заведений быстрого питания Mangal Döner в Германии, а также инвестирует в другие коммерческие проекты.

Таким образом, Подольски прошел уникальный путь – от мальчика, который болел за «Гурник» на трибунах, до человека, который теперь владеет большинством акций клуба своей мечты.