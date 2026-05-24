  4. Вместо Зубкова. Трабзонспор нацелился на лидера сборной Украины
24 мая 2026, 23:08
Вместо Зубкова. Трабзонспор нацелился на лидера сборной Украины

Цыганков может продолжить карьеру в Турции

Getty Images/Global Images Ukraine. Зубков и Цыганков

28-летний вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в «Трабзонспор».

Как сообщает известный инсайдер Гекхан Эрдем, турецкий клуб рассматривает футболиста в качестве потенциальной замены Александру Зубкову. Последний выразил желание покинуть «Трабзонспор» летом. Кроме него в клубе играет украинский защитник Арсений Батагов, в скором времени ожидается подписание контракта с Русланом Малиновским.

В текущем сезоне Цыганков провел в составе «Жироны» 34 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Клуб украинца по итогам чемпионата Испании вылетел в Сегунду.

Виктор Цыганков Александр Зубков Трабзонспор Жирона трансферы чемпионат Турции по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник
