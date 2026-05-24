Вместо Зубкова. Трабзонспор нацелился на лидера сборной Украины
Цыганков может продолжить карьеру в Турции
28-летний вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в «Трабзонспор».
Как сообщает известный инсайдер Гекхан Эрдем, турецкий клуб рассматривает футболиста в качестве потенциальной замены Александру Зубкову. Последний выразил желание покинуть «Трабзонспор» летом. Кроме него в клубе играет украинский защитник Арсений Батагов, в скором времени ожидается подписание контракта с Русланом Малиновским.
В текущем сезоне Цыганков провел в составе «Жироны» 34 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Клуб украинца по итогам чемпионата Испании вылетел в Сегунду.
