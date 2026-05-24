Тренер чемпионов Италии 2024/25 заявил об уходе

После матча с «Удинезе» (1:0) главный тренер «Наполи» Антонио Конте объявил об уходе из команды.

«Месяц назад я позвонил президенту, чтобы сказать ему, что мой путь здесь окончен. Мне не удалось добиться единства. Президент ответил: «Если передумаешь до самого последнего дня, я буду ждать тебя. Пока ты у руля, «Наполи» в надежных руках и всегда будет конкурентоспособным».

«Между мной и Итальянской федерацией нет никаких договоренностей по поводу того, чтобы стать главным тренером сборной Италии. Пока нет. Посмотрим в будущем. Еще даже нет президента федерации… но позвольте мне сказать. Готова ли Италия назначить топового тренера? Я читал о Пепе Гвардиоле. Если бы я мог предложить имя, я бы сказал Пеп. Но… есть ли у них средства, чтобы это осуществить? Слишком рано говорить», – заявил Конте на пресс-конференции.

Конте проработал в Неаполе два года, заняв с командой первое и второе место.