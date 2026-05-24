  4. Тренер чемпионов Италии 2024/25 заявил об уходе
24 мая 2026, 22:09
Тренер чемпионов Италии 2024/25 заявил об уходе

Антонио Конте больше не будет тренировать «Наполи»

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

После матча с «Удинезе» (1:0) главный тренер «Наполи» Антонио Конте объявил об уходе из команды.

«Месяц назад я позвонил президенту, чтобы сказать ему, что мой путь здесь окончен. Мне не удалось добиться единства. Президент ответил: «Если передумаешь до самого последнего дня, я буду ждать тебя. Пока ты у руля, «Наполи» в надежных руках и всегда будет конкурентоспособным».

«Между мной и Итальянской федерацией нет никаких договоренностей по поводу того, чтобы стать главным тренером сборной Италии. Пока нет. Посмотрим в будущем. Еще даже нет президента федерации… но позвольте мне сказать. Готова ли Италия назначить топового тренера? Я читал о Пепе Гвардиоле. Если бы я мог предложить имя, я бы сказал Пеп. Но… есть ли у них средства, чтобы это осуществить? Слишком рано говорить», – заявил Конте на пресс-конференции.

Конте проработал в Неаполе два года, заняв с командой первое и второе место.

Наполи Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу Антонио Конте Пеп Гвардиола Аурелио Де Лаурентис
Руслан Полищук Источник: Джанлука Ди Марцио
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Национальную сборную могут не допустить к чемпионату мира. Что произошло?
