Лондонский Арсенал в четвертый раз в своей истории забил 120+ голов в одном сезоне во всех турнирах.

Ранее «канонирам» подобное удавалось в сезонах 1930/31 (135), 1934/35 (124) и 2016/17 (121).

Сезоны Арсенала с наибольшим количеством забитых мячей во всех турнирах

135 – 1930/31

124 – 1934/35

121 – 2016/17

120 – 2025/26

Голы Арсенала в сезоне 2025/26 (120)

71 – АПЛ

29 – Лига чемпионов

11 – Кубок Англии

9 – Кубок английской лиги

Вспомним всех авторов забитых мячей в составе Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Бомбардиры Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах

21 – Виктор Дьекереш (Швеция)

11 – Габриэл Мартинелли (Бразилия)

11 – Букайо Сако (Англия)

10 – Эберечи Эзе (Англия)

8 – Леандро Троссар (Бельгия)

8 – Нони Мадуэке (Англия)

6 – Микель Мерино (Испания)

6 – Мартин Субименди (Испания)

6 – Кай Хаверц (Германия)

6 – Габриэл Жезус (Бразилия)

5 – Деклан Райс (Англия)

4 – Габриэл (Бразилия)

4 – Юрриен Тимбер (Нидерланды)

1 – Риккардо Калафьори (Италия)

1 – Итан Нванери (Англия)

1 – Мартин Эдегор (Норвегия)

1 – Бен Уайт (Англия)

1 – Пьеро Инкапье (Эквадор)

1 – Уильям Салиба (Франция)

1 – Макс Доуман (Англия)

7 – автоголы соперников

Напомним, что Арсенал должен сыграть еще один матч в сезоне 2025/26. Это произойдет в финале Лиги чемпионов против ПСЖ.