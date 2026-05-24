Арсенал в четвертый раз в своей истории забил 120+ голов в одном сезоне
Вспомним всех бомбардиров «канониров» в сезоне 2025/26
Лондонский Арсенал в четвертый раз в своей истории забил 120+ голов в одном сезоне во всех турнирах.
Ранее «канонирам» подобное удавалось в сезонах 1930/31 (135), 1934/35 (124) и 2016/17 (121).
Сезоны Арсенала с наибольшим количеством забитых мячей во всех турнирах
- 135 – 1930/31
- 124 – 1934/35
- 121 – 2016/17
- 120 – 2025/26
Голы Арсенала в сезоне 2025/26 (120)
- 71 – АПЛ
- 29 – Лига чемпионов
- 11 – Кубок Англии
- 9 – Кубок английской лиги
Вспомним всех авторов забитых мячей в составе Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
Бомбардиры Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 21 – Виктор Дьекереш (Швеция)
- 11 – Габриэл Мартинелли (Бразилия)
- 11 – Букайо Сако (Англия)
- 10 – Эберечи Эзе (Англия)
- 8 – Леандро Троссар (Бельгия)
- 8 – Нони Мадуэке (Англия)
- 6 – Микель Мерино (Испания)
- 6 – Мартин Субименди (Испания)
- 6 – Кай Хаверц (Германия)
- 6 – Габриэл Жезус (Бразилия)
- 5 – Деклан Райс (Англия)
- 4 – Габриэл (Бразилия)
- 4 – Юрриен Тимбер (Нидерланды)
- 1 – Риккардо Калафьори (Италия)
- 1 – Итан Нванери (Англия)
- 1 – Мартин Эдегор (Норвегия)
- 1 – Бен Уайт (Англия)
- 1 – Пьеро Инкапье (Эквадор)
- 1 – Уильям Салиба (Франция)
- 1 – Макс Доуман (Англия)
- 7 – автоголы соперников
Напомним, что Арсенал должен сыграть еще один матч в сезоне 2025/26. Это произойдет в финале Лиги чемпионов против ПСЖ.
Arsenal have scored 120+ goals across all competitions in a single season for just the fourth time in their history:— Squawka (@Squawka) May 24, 2026
And they still have the Champions League final to play. ⚽ pic.twitter.com/dG7WAL0oeB
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
