  4. Арсенал в четвертый раз в своей истории забил 120+ голов в одном сезоне
24 мая 2026, 22:04 | Обновлено 24 мая 2026, 22:05
Вспомним всех бомбардиров «канониров» в сезоне 2025/26

Лондонский Арсенал в четвертый раз в своей истории забил 120+ голов в одном сезоне во всех турнирах.

Ранее «канонирам» подобное удавалось в сезонах 1930/31 (135), 1934/35 (124) и 2016/17 (121).

Сезоны Арсенала с наибольшим количеством забитых мячей во всех турнирах

  • 135 – 1930/31
  • 124 – 1934/35
  • 121 – 2016/17
  • 120 – 2025/26

Голы Арсенала в сезоне 2025/26 (120)

  • 71 – АПЛ
  • 29 – Лига чемпионов
  • 11 – Кубок Англии
  • 9 – Кубок английской лиги

Вспомним всех авторов забитых мячей в составе Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Бомбардиры Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 21 – Виктор Дьекереш (Швеция)
  • 11 – Габриэл Мартинелли (Бразилия)
  • 11 – Букайо Сако (Англия)
  • 10 – Эберечи Эзе (Англия)
  • 8 – Леандро Троссар (Бельгия)
  • 8 – Нони Мадуэке (Англия)
  • 6 – Микель Мерино (Испания)
  • 6 – Мартин Субименди (Испания)
  • 6 – Кай Хаверц (Германия)
  • 6 – Габриэл Жезус (Бразилия)
  • 5 – Деклан Райс (Англия)
  • 4 – Габриэл (Бразилия)
  • 4 – Юрриен Тимбер (Нидерланды)
  • 1 – Риккардо Калафьори (Италия)
  • 1 – Итан Нванери (Англия)
  • 1 – Мартин Эдегор (Норвегия)
  • 1 – Бен Уайт (Англия)
  • 1 – Пьеро Инкапье (Эквадор)
  • 1 – Уильям Салиба (Франция)
  • 1 – Макс Доуман (Англия)
  • 7 – автоголы соперников

Напомним, что Арсенал должен сыграть еще один матч в сезоне 2025/26. Это произойдет в финале Лиги чемпионов против ПСЖ.

