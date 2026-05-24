Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль вошел в топ-3 неприятного рейтинга чемпионов АПЛ
Англия
24 мая 2026, 21:41 | Обновлено 24 мая 2026, 21:59
160
1

Ливерпуль вошел в топ-3 неприятного рейтинга чемпионов АПЛ

В сезоне 2025/26, в котором «красные» защищали свой титул, они смогли набрать всего 60 очков

24 мая 2026, 21:41 | Обновлено 24 мая 2026, 21:59
160
1 Comments
Ливерпуль вошел в топ-3 неприятного рейтинга чемпионов АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль вошел в топ-3 чемпионов АПЛ с наименьшим количеством набранных очков в следующем победном сезоне.

В кампании 2025/26 подопечные Арне Слота сумели получить всего 60 очков.

В истории Премьер-лиги всего два чемпиона в следующем сезоне набирали меньшее количество – Лестер Сити (44, 2016/17) и Челси (50, 2015/16).

Чемпионы АПЛ с наименьшим количеством набранных очков в следующем сезоне

  • 44 – Лестер Сити (2016/17)
  • 50 – Челси (2015/16)
  • 60 – Ливерпуль (2025/26)
  • 61 – Блэкберн Роверс (1995/96)
  • 64 – Манчестер Юнайтед (2013/14)
  • 69 – Ливерпуль (2020/21)
По теме:
К любимому тренеру. Судаков уехал в АПЛ после проблем в Бенфике
Арсенал установил уникальное достижение в АПЛ в сезоне 2025/26
Вест Хэм Юнайтед третий раз в своей истории вылетел из АПЛ
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль статистика Лестер Челси
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сами финишировали четвертыми. Динамо отправило Кудровку в переходные матчи
Футбол | 24 мая 2026, 15:01 26
Сами финишировали четвертыми. Динамо отправило Кудровку в переходные матчи
Сами финишировали четвертыми. Динамо отправило Кудровку в переходные матчи

Команда Протченко не сотворила чуда в последнем туре и теперь рискует вылететь из УПЛ

Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Бокс | 24 мая 2026, 06:23 3
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя

Украинский боксер досрочно победил в бою в египетской Гизе

Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Бокс | 24.05.2026, 07:12
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Александр ПИХАЛЕНОК: «Пытаемся заманить Яремчука в Динамо»
Футбол | 24.05.2026, 18:26
Александр ПИХАЛЕНОК: «Пытаемся заманить Яремчука в Динамо»
Александр ПИХАЛЕНОК: «Пытаемся заманить Яремчука в Динамо»
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Бокс | 24.05.2026, 02:09
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
тут взагалі назва статті підарською мовою, ауууу, спірт.юа харош бухать
Ответить
0
Популярные новости
Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции
Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции
23.05.2026, 00:05
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
24.05.2026, 10:51 36
Бокс
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
23.05.2026, 08:42 25
Футбол
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
22.05.2026, 18:51 3
Другие виды
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
24.05.2026, 09:00 2
Бокс
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
24.05.2026, 09:56 2
Бокс
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
23.05.2026, 07:55 16
Футбол
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
23.05.2026, 15:07 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем