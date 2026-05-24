Ливерпуль вошел в топ-3 неприятного рейтинга чемпионов АПЛ
В сезоне 2025/26, в котором «красные» защищали свой титул, они смогли набрать всего 60 очков
Ливерпуль вошел в топ-3 чемпионов АПЛ с наименьшим количеством набранных очков в следующем победном сезоне.
В кампании 2025/26 подопечные Арне Слота сумели получить всего 60 очков.
В истории Премьер-лиги всего два чемпиона в следующем сезоне набирали меньшее количество – Лестер Сити (44, 2016/17) и Челси (50, 2015/16).
Чемпионы АПЛ с наименьшим количеством набранных очков в следующем сезоне
- 44 – Лестер Сити (2016/17)
- 50 – Челси (2015/16)
- 60 – Ливерпуль (2025/26)
- 61 – Блэкберн Роверс (1995/96)
- 64 – Манчестер Юнайтед (2013/14)
- 69 – Ливерпуль (2020/21)
It may be a disappointing season for Liverpool, but it could have been worse! 🙃 Where will the Reds finish next season? 🗣️ pic.twitter.com/jPfVxdz4Mb— Flashscore.com (@Flashscorecom) May 24, 2026
