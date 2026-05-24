Ливерпуль вошел в топ-3 неприятного рейтинга чемпионов АПЛ

Ливерпуль вошел в топ-3 чемпионов АПЛ с наименьшим количеством набранных очков в следующем победном сезоне.

В кампании 2025/26 подопечные Арне Слота сумели получить всего 60 очков.

В истории Премьер-лиги всего два чемпиона в следующем сезоне набирали меньшее количество – Лестер Сити (44, 2016/17) и Челси (50, 2015/16).

Чемпионы АПЛ с наименьшим количеством набранных очков в следующем сезоне

44 – Лестер Сити (2016/17)

50 – Челси (2015/16)

60 – Ливерпуль (2025/26)

61 – Блэкберн Роверс (1995/96)

64 – Манчестер Юнайтед (2013/14)

69 – Ливерпуль (2020/21)