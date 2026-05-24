  4. «Судаков делал чужую работу». В Португалии нашли виновного в провале игрока
24 мая 2026, 19:42
«Судаков делал чужую работу». В Португалии нашли виновного в провале игрока

Моуринью слишком часто выставлял украинца не на его позицию

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Атакующий полузащитник сборной Украины Георгий Судаков потерял место в основном составе «Бенфики» из-за тренерских ошибок Жозе Моуриньо. Такое мнение высказал известный португальский журналист Бруну Франсишку.

Эксперт отметил, что украинец впал в депрессию не просто так. Тренер должен был ставить его в состав на позицию, на которой у него почти нет опыта, из-за того, что за него заплатили большие деньги.

«Много раз Судаков был наказан, выполняя задачи, которые не являются его профессиональной работой. Другой причины, почему он играл левым вингером, просто не было. Из-за этой безумной суммы трансфера ему пришлось выполнять чужую работу, которую он никогда не делал и к которой никогда не имел отношения», – отметил Франсишку.

Журналист считает, что ставить крест на игроке «Бенфике» точно не стоит. Хотя бы потому, что его продажа приведет к значительным финансовым потерям. По мнению эксперта, клубу следует поработать с Судаковым с психологической точки зрения, чтобы он смог справиться со своими трудностями.

Украинец перешел в «Бенфику» в прошлом году за 32 млн евро. В чемпионате Португалии он сыграл 22 матча, отличившись четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

плохому танцору всё мешает
давно говорю, что его позиция бокс-ту-бокс.
а из него в Шахтере лепили десятку, чтобы больше забивал и дороже продать. а на фланг его совать вообще идиотизм что в Бенфике, что в сборной.
Его талант пропадает из-за плохих тренеров, с которыми он работает.
