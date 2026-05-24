Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цена вопроса — 150 млн. Алонсо просит Челси приобрести двух игроков Реала
Англия
24 мая 2026, 18:35 |
603
0

Цена вопроса — 150 млн. Алонсо просит Челси приобрести двух игроков Реала

Альваро Каррерас и Арда Гюлер оказались в поле зрения лондонского клуба

24 мая 2026, 18:35 |
603
0
Цена вопроса — 150 млн. Алонсо просит Челси приобрести двух игроков Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Новый руководитель лондонского «Челси» Хаби Алонсо определил приоритетные трансферные цели на летнее межсезонье.

Сообщается, что испанский тренер положил глаз на двух молодых игроков «Реала» – защитника Альваро Каррераса и полузащитника Арду Гюлера. С обоими у него в Мадриде сложились отличные отношения.

Источник отмечает, что турецкий полузащитник сомневается в своем будущем в «Реале» на фоне слухов о пополнении команды новыми игроками атакующего плана. Впрочем, он не слишком настроен покидать Мадрид. А вот Каррерас якобы не против переехать в Лондон, чтобы снова работать с Алонсо.

Альваро сыграл за «Реал» в 40 матчах текущего сезона, отличившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. На счету Гюлера шесть голов и 14 результативных передач в 51 матче во всех турнирах. Трансферная стоимость обоих игроков оценивается в 150 млн евро.

По теме:
Шанс для Лунина. У Моуриньо конфликт с конкурентом украинца в Реале
«Это была ошибка». В Испании связали вылет Жироны с украинцем
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с капитаном
Хаби Алонсо Челси Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы Альваро Каррерас Арда Гюлер
Андрей Плыгун Источник: El Nacional
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Никита КРАВЧЕНКО: «Выйти в этап лиги Лиги конференций Полесью по силам»
Футбол | 24 мая 2026, 17:56 0
Никита КРАВЧЕНКО: «Выйти в этап лиги Лиги конференций Полесью по силам»
Никита КРАВЧЕНКО: «Выйти в этап лиги Лиги конференций Полесью по силам»

Никита Кравченко не сожалеет о том, что сезон закончился

Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Бокс | 23 мая 2026, 20:25 22
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою

Украинец проиграл Мендесу Тани

ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Бокс | 24.05.2026, 10:51
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Футбол | 24.05.2026, 16:39
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Бокс | 24.05.2026, 00:10
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
23.05.2026, 08:29 12
Футбол
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
24.05.2026, 06:23 3
Бокс
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
22.05.2026, 18:51 3
Другие виды
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
23.05.2026, 19:38 11
Футбол
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
24.05.2026, 02:09 240
Бокс
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
23.05.2026, 23:25 4
Футбол
28 голов за сезон. Шахтер готовит трансфер супербомбардира
28 голов за сезон. Шахтер готовит трансфер супербомбардира
22.05.2026, 18:13 2
Футбол
Анонс к 38 туру АПЛ: запасайтесь попкорном и встречаемся в 18:00!
Анонс к 38 туру АПЛ: запасайтесь попкорном и встречаемся в 18:00!
23.05.2026, 17:09
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем