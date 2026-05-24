Цена вопроса — 150 млн. Алонсо просит Челси приобрести двух игроков Реала

Новый руководитель лондонского «Челси» Хаби Алонсо определил приоритетные трансферные цели на летнее межсезонье.

Сообщается, что испанский тренер положил глаз на двух молодых игроков «Реала» – защитника Альваро Каррераса и полузащитника Арду Гюлера. С обоими у него в Мадриде сложились отличные отношения.

Источник отмечает, что турецкий полузащитник сомневается в своем будущем в «Реале» на фоне слухов о пополнении команды новыми игроками атакующего плана. Впрочем, он не слишком настроен покидать Мадрид. А вот Каррерас якобы не против переехать в Лондон, чтобы снова работать с Алонсо.

Альваро сыграл за «Реал» в 40 матчах текущего сезона, отличившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. На счету Гюлера шесть голов и 14 результативных передач в 51 матче во всех турнирах. Трансферная стоимость обоих игроков оценивается в 150 млн евро.