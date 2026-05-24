Рух скоро прекратит свое существование. Во Львове будет новый клуб

24 мая 2026 года на торжественном мероприятии будет объявлено о прекращении существования ФК «Рух» Львов, сообщает анонимный Telegram-канал «INSIDE UPL».

По информации источника, после этого планируется создание нового спортивного клуба СК «Галиция». Он будет базироваться на академии «Руха» и выступать во Второй лиге Украины. СК «Галицию» будут использовать как платформу для развития молодых талантов с последующим переходом в «Карпаты».

Развитием академии «Руха» и в дальнейшем будет заниматься Григорий Козловский, а СК «Галиция» будет курировать президент «Карпат» Владимир Матковский.

Таким образом, шанс на сохранение прописки в УПЛ может получить «Александрия».

Владимир Маткивский Григорий Козловский Рух Львов Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ликвидация Вторая лига Украины
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Комментарии 2
Клоуни с*ка, послідовники 95 кварталу
СС Галичина бля..ь
