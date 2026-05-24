ВИДЕО. Ассист Ярмоленко. Герреро вывел «Динамо» вперед в игре с «Кудровкой»

В воскресенье, 24 мая, состоялся матч 30-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между киевским «Динамо» и «Кудровкой». Команды встретились на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

На 82-й минуте потенциально победным голом в составе киевлян отличился панамский нападающий Эдуардо Герреро.

Ассист на гол панамца отдал легендарный вингер Андрей Ярмоленко.

