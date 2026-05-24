Юлия Стародубцева – Анна Блинкова. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
24 мая 2026, 14:45 | Обновлено 24 мая 2026, 14:47
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Ролан Гаррос 2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

24 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 54) стартует на Открытом чемпионате Франции 2026.

В первом раунде украинка сыграет против «нейтральной» Анны Блинковой (WTA 99). Встреча нанчется в 14:40 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Анны.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Вероникой Эрьявец, либо с Еленой Рыбакиной.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даниил Агарков
Юля , не відпускай цю орчиху. За Київ , за Україну !
У Стародубцевої після Костюк найкраще тіло (спортивне і накачене), ось таких фітнес тренерів потрібно Калініній і Снігур.
Показать Скрыть 3 ответа
  Нарешті. А то подумав, що хоче повторити трюк Даяни.
У Юлії мені подобається лише аутфіт, пасує їй. А гра поганенька, подякую їй лише, коли винесе болотну
Нарешті, фух.
5- 0 і тут почалася справжня гра де Юля занервувала і почала вірні м'ячі в аут бити.
Щось блинкова схудла,Юля накорми її бубликом!
Зараз улюблений рахунок українок 4:0 і 5:0 ,а потім провал надіюсь цього не буде сьогодні .
Жабоїди, на хок ай не хочуть розколотися, корчуть із себе англійців, що не відступаються від принципів
У Парижі зараз 31 градус. Не Рабат все ж, але,вле...
Юля, зберись, болотна ж нульова.
Взяла 1 сет, але можна було це зробити спокійніше, дивимось далі
Вимучила ,але що у неї там в голові ?
Є 1 сет...
Дотиснула . 
Якість гри зашкалює, два ноунейми, нажаль.
Ваші ставки знову буде ганьбитися і дасть зрівняти рахунок ?😡
Що це за гра, 5-0 і сидиш хвилюєшся.
Юляя не розлаблятися!
Два гейми поспіль з 15-40 взяла.
