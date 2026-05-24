Юлия Стародубцева – Анна Блинкова. Смотреть онлайн LIVE трансляция

24 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 54) стартует на Открытом чемпионате Франции 2026.

В первом раунде украинка сыграет против «нейтральной» Анны Блинковой (WTA 99). Встреча нанчется в 14:40 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Анны.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Вероникой Эрьявец, либо с Еленой Рыбакиной.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА