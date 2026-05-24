ВИДЕО. Единоличный лидер. Пономаренко забил «Кудровке»

В воскресенье, 24 мая, на стадионе имени Валерия Лобановского проходит матч между «Динамо» и «Кудровкой» в рамках 30-го тура УПЛ.

На 61-й минуте встречи Матвей Пономаренко сравнял счет в матче – 2:2.

Для 20-летнего нападающего киевлян этот гол стал 13-м в сезоне УПЛ. Таким образом, он стал единоличным лидером гонки бомбардиров.

