  4. Максим БЕЛЫЙ: «Ребята хорошо тренируются, стараются»
Украина. Премьер лига
Максим БЕЛЫЙ: «Ребята хорошо тренируются, стараются»

Ассистент Владимира Шарана прокомментировал ничью с «Кривбассом»

ФК КРивбасс. Максим Белый

Ассистент главного тренера «Александрии» Владимира Шарана Максим Белый прокомментировал ничью с «Кривбассом» (1:1) в матче 30-го тура УПЛ:

– Понравился сегодняшний настрой «Александрии», несмотря на то, что это уже 30–й тур чемпионата. Было видно, что команда стремилась к победе и создала действительно очень много моментов. Ваши футболисты были ближе к победе, как вы считаете?

– Радует то, что, опять же, были эмоции, да. Наверное, чувствовался контраст с предыдущими играми, когда мы пропускали. Эта победа во Львове нам все–таки придала сил. Команда не опустила голову, несмотря на то, что пришлось отыгрываться. Чувствовалось, что мы давили на соперника. «Кривбасс» – очень квалифицированная команда, играет в открытый футбол. Против них постоянно очень интересные матчи. Поэтому, я считаю, сегодня болельщики получили удовольствие в первую очередь от игры и от настроения обеих команд.

– Фактически запасные забили ваш гол. Чувствовали, что нужно было немного интенсивности добавить во втором тайме?

– Видите ли, погода сейчас такая – жарко. Я понимаю футболистов, где-то интенсивный футбол трудно выдержать в такую погоду, но, опять же, замены сыграли свою роль. Могли еще забивать, были моменты. Тот же Мигель вышел – вроде бы защитник, но создал сам момент, отдал почти голевую передачу. Поэтому однозначно замены усилили игру. Но больше нас радует то, что были эмоции сегодня. Это нам в будущем 100% пригодится.

– Какое сейчас настроение вообще царит в тренерском штабе? Есть ли ощущение, что этот матч все–таки был заключительным в этом сезоне?

– Посмотрим.

– Мы вот проанализировали стартовый состав: Мишнев оказался на скамейке запасных, некоторые другие игроки тоже. В конце концов они вышли во втором тайме, но заметно, что вы как–то реагируете на физическую форму игроков и даете им немного передохнуть, ведь «Александрия» ещё играет в этом сезоне, верно?

– У нас 20 с чем-то игроков, да. Должны всем давать шансы. Ребята хорошо тренируются, стараются, поэтому с турнирной точки зрения результат на нас не давит. Поэтому где-то была ротация – хотели посмотреть на более молодых исполнителей, которые меньше играли. Это нормальная практика, я считаю. Поэтому да, ребята вышли, усилили игру. Так и должно быть в команде, которая ставит перед собой цели.

– Те легионеры, которые не попали в заявку на матч... Мы понимаем, «Кривбасс» сезон уже закончил, легионеры едут домой. Ваши легионеры остаются в «Александрии», вы еще не разъезжаетесь?

– Еще раз говорю: давайте подождем немного, и будет информация.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 30 22 6 2 71 - 21 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 72
2 ЛНЗ 29 17 6 6 38 - 17 24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 57
3 Полесье 29 17 5 7 49 - 21 24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 56
4 Динамо Киев 29 16 6 7 63 - 34 24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 54
5 Колос Ковалевка 30 13 10 7 30 - 25 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 49
6 Кривбасс 30 13 9 8 53 - 46 23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 48
7 Металлист 1925 29 12 12 5 35 - 19 24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 48
8 Заря 30 12 10 8 42 - 36 23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 46
9 Карпаты Львов 30 10 11 9 40 - 31 23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 41
10 Эпицентр 30 8 8 14 36 - 45 23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 32
11 Верес 29 7 10 12 26 - 39 24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес 31
12 Оболонь 29 7 10 12 28 - 48 24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 31
13 Кудровка 29 7 7 15 30 - 45 24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 28
14 Рух Львов 29 6 3 20 20 - 49 24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 21
15 Александрия 30 3 8 19 24 - 58 23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 17
16 Полтава 30 2 7 21 23 - 74 23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 13
Полная таблица

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Александрия Украинская Премьер-лига Артем Шулянский Александрия - Кривбасс Максим Белый
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
