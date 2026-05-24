Максим БЕЛЫЙ: «Ребята хорошо тренируются, стараются»

Ассистент главного тренера «Александрии» Владимира Шарана Максим Белый прокомментировал ничью с «Кривбассом» (1:1) в матче 30-го тура УПЛ:

– Понравился сегодняшний настрой «Александрии», несмотря на то, что это уже 30–й тур чемпионата. Было видно, что команда стремилась к победе и создала действительно очень много моментов. Ваши футболисты были ближе к победе, как вы считаете?

– Радует то, что, опять же, были эмоции, да. Наверное, чувствовался контраст с предыдущими играми, когда мы пропускали. Эта победа во Львове нам все–таки придала сил. Команда не опустила голову, несмотря на то, что пришлось отыгрываться. Чувствовалось, что мы давили на соперника. «Кривбасс» – очень квалифицированная команда, играет в открытый футбол. Против них постоянно очень интересные матчи. Поэтому, я считаю, сегодня болельщики получили удовольствие в первую очередь от игры и от настроения обеих команд.

– Фактически запасные забили ваш гол. Чувствовали, что нужно было немного интенсивности добавить во втором тайме?

– Видите ли, погода сейчас такая – жарко. Я понимаю футболистов, где-то интенсивный футбол трудно выдержать в такую погоду, но, опять же, замены сыграли свою роль. Могли еще забивать, были моменты. Тот же Мигель вышел – вроде бы защитник, но создал сам момент, отдал почти голевую передачу. Поэтому однозначно замены усилили игру. Но больше нас радует то, что были эмоции сегодня. Это нам в будущем 100% пригодится.

– Какое сейчас настроение вообще царит в тренерском штабе? Есть ли ощущение, что этот матч все–таки был заключительным в этом сезоне?

– Посмотрим.

– Мы вот проанализировали стартовый состав: Мишнев оказался на скамейке запасных, некоторые другие игроки тоже. В конце концов они вышли во втором тайме, но заметно, что вы как–то реагируете на физическую форму игроков и даете им немного передохнуть, ведь «Александрия» ещё играет в этом сезоне, верно?

– У нас 20 с чем-то игроков, да. Должны всем давать шансы. Ребята хорошо тренируются, стараются, поэтому с турнирной точки зрения результат на нас не давит. Поэтому где-то была ротация – хотели посмотреть на более молодых исполнителей, которые меньше играли. Это нормальная практика, я считаю. Поэтому да, ребята вышли, усилили игру. Так и должно быть в команде, которая ставит перед собой цели.

– Те легионеры, которые не попали в заявку на матч... Мы понимаем, «Кривбасс» сезон уже закончил, легионеры едут домой. Ваши легионеры остаются в «Александрии», вы еще не разъезжаетесь?

– Еще раз говорю: давайте подождем немного, и будет информация.