Максим БЕЛЫЙ: «Ребята хорошо тренируются, стараются»
Ассистент Владимира Шарана прокомментировал ничью с «Кривбассом»
Ассистент главного тренера «Александрии» Владимира Шарана Максим Белый прокомментировал ничью с «Кривбассом» (1:1) в матче 30-го тура УПЛ:
– Понравился сегодняшний настрой «Александрии», несмотря на то, что это уже 30–й тур чемпионата. Было видно, что команда стремилась к победе и создала действительно очень много моментов. Ваши футболисты были ближе к победе, как вы считаете?
– Радует то, что, опять же, были эмоции, да. Наверное, чувствовался контраст с предыдущими играми, когда мы пропускали. Эта победа во Львове нам все–таки придала сил. Команда не опустила голову, несмотря на то, что пришлось отыгрываться. Чувствовалось, что мы давили на соперника. «Кривбасс» – очень квалифицированная команда, играет в открытый футбол. Против них постоянно очень интересные матчи. Поэтому, я считаю, сегодня болельщики получили удовольствие в первую очередь от игры и от настроения обеих команд.
– Фактически запасные забили ваш гол. Чувствовали, что нужно было немного интенсивности добавить во втором тайме?
– Видите ли, погода сейчас такая – жарко. Я понимаю футболистов, где-то интенсивный футбол трудно выдержать в такую погоду, но, опять же, замены сыграли свою роль. Могли еще забивать, были моменты. Тот же Мигель вышел – вроде бы защитник, но создал сам момент, отдал почти голевую передачу. Поэтому однозначно замены усилили игру. Но больше нас радует то, что были эмоции сегодня. Это нам в будущем 100% пригодится.
– Какое сейчас настроение вообще царит в тренерском штабе? Есть ли ощущение, что этот матч все–таки был заключительным в этом сезоне?
– Посмотрим.
– Мы вот проанализировали стартовый состав: Мишнев оказался на скамейке запасных, некоторые другие игроки тоже. В конце концов они вышли во втором тайме, но заметно, что вы как–то реагируете на физическую форму игроков и даете им немного передохнуть, ведь «Александрия» ещё играет в этом сезоне, верно?
– У нас 20 с чем-то игроков, да. Должны всем давать шансы. Ребята хорошо тренируются, стараются, поэтому с турнирной точки зрения результат на нас не давит. Поэтому где-то была ротация – хотели посмотреть на более молодых исполнителей, которые меньше играли. Это нормальная практика, я считаю. Поэтому да, ребята вышли, усилили игру. Так и должно быть в команде, которая ставит перед собой цели.
– Те легионеры, которые не попали в заявку на матч... Мы понимаем, «Кривбасс» сезон уже закончил, легионеры едут домой. Ваши легионеры остаются в «Александрии», вы еще не разъезжаетесь?
– Еще раз говорю: давайте подождем немного, и будет информация.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|30
|22
|6
|2
|71 - 21
|21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк
|72
|2
|ЛНЗ
|29
|17
|6
|6
|38 - 17
|24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925
|57
|3
|Полесье
|29
|17
|5
|7
|49 - 21
|24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь
|56
|4
|Динамо Киев
|29
|16
|6
|7
|63 - 34
|24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев
|54
|5
|Колос Ковалевка
|30
|13
|10
|7
|30 - 25
|21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка
|49
|6
|Кривбасс
|30
|13
|9
|8
|53 - 46
|23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс
|48
|7
|Металлист 1925
|29
|12
|12
|5
|35 - 19
|24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925
|48
|8
|Заря
|30
|12
|10
|8
|42 - 36
|23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря
|46
|9
|Карпаты Львов
|30
|10
|11
|9
|40 - 31
|23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ
|41
|10
|Эпицентр
|30
|8
|8
|14
|36 - 45
|23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр
|32
|11
|Верес
|29
|7
|10
|12
|26 - 39
|24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес
|31
|12
|Оболонь
|29
|7
|10
|12
|28 - 48
|24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь
|31
|13
|Кудровка
|29
|7
|7
|15
|30 - 45
|24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк
|28
|14
|Рух Львов
|29
|6
|3
|20
|20 - 49
|24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов
|21
|15
|Александрия
|30
|3
|8
|19
|24 - 58
|23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка
|17
|16
|Полтава
|30
|2
|7
|21
|23 - 74
|23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс
|13
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
