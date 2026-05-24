В воскресенье, 24 мая, черкасский ЛНЗ в выездном матче сыграет против киевской Оболони в рамках игры 30 тура Украинской Премьер-лиги.

Матч на Оболони-Арене обслужит украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным. Ассистенты – Александр Беркут и Виктор Матяш. Арбитром VAR назначен Дмитрий Панчишин.

Матч Оболонь – ЛНЗ состоится сегодня 24 мая. Стартовый свисток запланирован на 13:00 по киевскому времени. В первом круге «фиолетовые» разгромили «пивоваров» (3:0).

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 57 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей. Оболонь находится на 12 строчке с 31 баллом.

Оболонь – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4,42 для «Оболони» и 1,85 для ЛНЗ. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.