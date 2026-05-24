«Возят рылом, как непонятно кого». Милевский – о победе Усика

Бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский прокомментировал победу украинского боксёра Александра Усика (25-0, 16 КО) над голландским кикбоксером Рико Верховеном (1-1, 1 КО):

«Кто-то в чате правильно сказал: «Надо переждать, переждать и дождаться, а потом на**й, бл**ь». Бывает тяжело, даже в футболе. В футболе бывает очень тяжело. Возят носом, как непонятно кого. Но потом 1:0 – и поехали. Сюда, бл**ь, сюда! Хоть Тамили (девушка Милевского – прим.) деньги не буду отдавать».

Для Усика это уже 25-я победа в профессиональной карьере, из которых 16 – досрочные. Украинец защитил пояс WBC в супертяжелом весе.