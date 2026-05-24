ФОТО. Новая девушка Ямаля угодила в скандал: девушку поймали на сказанном
Инес Гарсия высказалась про Ламина Ямаля и его прошлые отношения
Испанская блогерша и модель Инес Гарсия, которую в последние недели связывают со звездой «Барселоны» Ламином Ямалем, оказалась в центре внимания после того, как в сети вновь стало вирусным ее старое видео.
В ролике Гарсия рассуждает о том, насколько статус и популярность влияют на отношения известных футболистов. Говоря о Ламине Ямале, она заявила: «Если бы он не был футболистом и миллионером, Ники Николь, вероятно, никогда бы им не заинтересовалась».
Старое видео вновь набрало популярность после того, как Гарсию начали связывать с 18-летним вингером «Барселоны». Пользователи соцсетей активно обсуждают ее высказывания, а некоторые болельщики обвиняют блогершу в излишнем внимании к статусу и популярности спортсменов.
Ранее Ламин Ямаль и Инес Гарсия уже неоднократно становились героями светской хроники после совместных появлений на публике и слухов о возможном романе.
Les internautes ont remontés une vidéo d’INES GARCIA qui parle de Lamine Yamal en 2025 😳— La Twitchance (@LaTwitchance) May 23, 2026
« C’est qui Lamine Yamal ? C’est celui qui est avec une célébrité en ce moment, Nicki Nicole… Franchement, si tu n’étais pas footballeur et millionnaire, elle ne se serait sûrement jamais… pic.twitter.com/smczySh0YO
