Украинцы суммарно сыграли 175 матчей за Жирону в Ла Лиге

Украинские футболисты суммарно сыграли 175 матчей за Жирону в испанской Ла Лиге.

В матче 38-го тура сезона 2025/26 против Эльче Виктор Цыганков сыграл 108-й поединок в чемпионате Испании, а также 175-й украинский в составе Жироны.

Кроме Цыганкова (108), за каталонцев в Ла Лиге играли Артем Довбик (36), Владислав Ванат (27) и Владислав Крапивцов (4).

Клубы Ла Лиги по количеству матчей, суммарно сыгранных украинцами в их составе

175 – Жирона

43 – Реал

32 – Севилья

26 – Гранада

25 – Валенсия

12 – Барселона

12 – Малаго

11 – Эспаньол

11 – Легонес

6 – Бетис

3 – Мерида

2 – Депортиво

