  Sport
  4. Украинцы суммарно сыграли 175 матчей за Жирону в Ла Лиге
23 мая 2026, 23:47 | Обновлено 23 мая 2026, 23:56



Украинцы суммарно сыграли 175 матчей за Жирону в Ла Лиге

Виктор Цыганков провел 108-й поединок в чемпионате Испании





Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинские футболисты суммарно сыграли 175 матчей за Жирону в испанской Ла Лиге.

В матче 38-го тура сезона 2025/26 против Эльче Виктор Цыганков сыграл 108-й поединок в чемпионате Испании, а также 175-й украинский в составе Жироны.

Кроме Цыганкова (108), за каталонцев в Ла Лиге играли Артем Довбик (36), Владислав Ванат (27) и Владислав Крапивцов (4).

Клубы Ла Лиги по количеству матчей, суммарно сыгранных украинцами в их составе

  • 175 – Жирона
  • 43 – Реал
  • 32 – Севилья
  • 26 – Гранада
  • 25 – Валенсия
  • 12 – Барселона
  • 12 – Малаго
  • 11 – Эспаньол
  • 11 – Легонес
  • 6 – Бетис
  • 3 – Мерида
  • 2 – Депортиво

Матчи украинцев в Ла Лиге

  • 108 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 48 – Андрей Лунин (43 – Реал, 5 – Леганес)
  • 36 – Артем Довбик (Жирона)
  • 32 – Евгений Коноплянка (Севилья)
  • 27 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 26 – Артем Кравец (Гранада)
  • 25 – Роман Яремчук (Валенсия)
  • 12 – Дмитрий Чигринский (Барселона)
  • 11 – Василий Рац (Эспаньол)
  • 9 – Александр Яковенко (Малага)
  • 6 – Роман Зозуля (Бетис)
  • 6 – Василий Кравец (Леганес)
  • 4 – Владислав Крапивцов (Жирона)
  • 3 – Денис Бойко (Малага)
  • 3 – Сергей Погодин (Мерида)
  • 2 – Максим Коваль (Депортиво)
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона статистика Виктор Цыганков Владислав Ванат Артем Довбик Владислав Крапивцов
Сергей Турчак
