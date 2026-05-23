Испания23 мая 2026, 23:47 | Обновлено 23 мая 2026, 23:56
Украинцы суммарно сыграли 175 матчей за Жирону в Ла Лиге
Виктор Цыганков провел 108-й поединок в чемпионате Испании
Украинские футболисты суммарно сыграли 175 матчей за Жирону в испанской Ла Лиге.
В матче 38-го тура сезона 2025/26 против Эльче Виктор Цыганков сыграл 108-й поединок в чемпионате Испании, а также 175-й украинский в составе Жироны.
Кроме Цыганкова (108), за каталонцев в Ла Лиге играли Артем Довбик (36), Владислав Ванат (27) и Владислав Крапивцов (4).
Клубы Ла Лиги по количеству матчей, суммарно сыгранных украинцами в их составе
- 175 – Жирона
- 43 – Реал
- 32 – Севилья
- 26 – Гранада
- 25 – Валенсия
- 12 – Барселона
- 12 – Малаго
- 11 – Эспаньол
- 11 – Легонес
- 6 – Бетис
- 3 – Мерида
- 2 – Депортиво
Матчи украинцев в Ла Лиге
- 108 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 48 – Андрей Лунин (43 – Реал, 5 – Леганес)
- 36 – Артем Довбик (Жирона)
- 32 – Евгений Коноплянка (Севилья)
- 27 – Владислав Ванат (Жирона)
- 26 – Артем Кравец (Гранада)
- 25 – Роман Яремчук (Валенсия)
- 12 – Дмитрий Чигринский (Барселона)
- 11 – Василий Рац (Эспаньол)
- 9 – Александр Яковенко (Малага)
- 6 – Роман Зозуля (Бетис)
- 6 – Василий Кравец (Леганес)
- 4 – Владислав Крапивцов (Жирона)
- 3 – Денис Бойко (Малага)
- 3 – Сергей Погодин (Мерида)
- 2 – Максим Коваль (Депортиво)
