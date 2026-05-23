23 мая 2026, 21:16 | Обновлено 23 мая 2026, 21:20
Решающий матч сезона. Цыганков – в старте Жироны на поединок с Эльче

Матч 38-го тура Ла Лиги стартует в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Обнародованы стартовые составы на матч 38-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Эльче».

Пройдет поединок в Жироне на стадионе «Монтиливи». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Эльче» с 42 пунктами занимает 17-е место таблицы, «Жирона» с 40 очками – 18-я. Для сохранения прописки в элите подопечным Мичела нужна только победа.

В стартовом составе хозяев выйдет украинский вингер Виктор Цыганков, со скамьи начнет поединок голкипер Владислав Крапивцов. Форвард Владислав Ванат не сыграет из-за травмы.

Стартовые составы на матч Жирона – Эльче:

Даниил Кирияка
