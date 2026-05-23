Решающий матч сезона. Цыганков – в старте Жироны на поединок с Эльче
Матч 38-го тура Ла Лиги стартует в 22:00 по Киеву
Обнародованы стартовые составы на матч 38-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Эльче».
Пройдет поединок в Жироне на стадионе «Монтиливи». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Эльче» с 42 пунктами занимает 17-е место таблицы, «Жирона» с 40 очками – 18-я. Для сохранения прописки в элите подопечным Мичела нужна только победа.
В стартовом составе хозяев выйдет украинский вингер Виктор Цыганков, со скамьи начнет поединок голкипер Владислав Крапивцов. Форвард Владислав Ванат не сыграет из-за травмы.
Стартовые составы на матч Жирона – Эльче:
