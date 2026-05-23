Прощай, Левандовски. Барселона с голом поляка проиграла, сезон завершен

23 мая одновременно стартовали матчи заключительного 38-го тура испанской Ла Лиги.

«Барселона» в статусе досрочного чемпиона отправилась на стадион «Месталья» к клубу «Валенсия», где потерпела неудачу.

Каталонцы в последнем матче Роберта Левандовского проиграли «летучим мышам» со счетом 1:3.

Роберт перед уходом забил за «Барселону», но этого оказалось недостаточно: «Валенсия» совершила невероятный камбэк.

Ла Лига. 38-й тур, 23 мая

«Валенсия» – «Барселона» – 3:1

Голы: Герра, 66, Риоха, 71, Родригес, 90+7 – Левандовски, 61

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine