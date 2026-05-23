Польский нападающий Роберт Левнадовски забил в последнем поединке за «Барселону».

37-летний форвард поразил ворота «Валенсии» в поединке 38-го тура чемпионата Испании.

На 61-й минуте встречи поляк с передачи Феррана Торреса поразил ворота «летучих мышей» – 1:0 в пользу подопечных Ханса-Дитера Флика. Для Левандовски этот мяч стал 19- на клубном уровне в текущем сезоне.

ВИДЕО. Как Роберт Левандовски забил в последнем матче за Барселону