ОФИЦИАЛЬНО. Жирона вылетела из Ла Лиги

24 мая 2026, 00:11 | Обновлено 24 мая 2026, 00:20
Ванат, Цыганков и Крапивцов отправляются в Сегунду

Getty Images/Global Images Ukraine. Жирона

«Жирона» вылетела из элитного дивизиона чемпионата Испании.

В поединке 38-го тура Ла Лиги команда Мичела встретилась в «Эльче».

Каталонскую команду устраивала только победа, но ее в родных стенах добыт не удалось – 1:1. С 41 очков подопечные Мичела заняли 19-е место и вылетели во второй дивизион.

Цвета «Жироны» защищают три украинца: вратарь Владислав Крапивцов. форварда Владислв Ванат и вингер Виктор Цыганков.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 37 31 1 5 94 - 33 23.05.26 Валенсия 3:1 Барселона17.05.26 Барселона 3:1 Бетис13.05.26 Алавес 1:0 Барселона10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона 94
2 Реал Мадрид 37 26 5 6 73 - 33 23.05.26 Реал Мадрид 4:2 Атлетик Бильбао17.05.26 Севилья 0:1 Реал Мадрид14.05.26 Реал Мадрид 2:0 Реал Овьедо10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид 83
3 Вильярреал 37 21 6 10 67 - 45 24.05.26 22:00 Вильярреал - Атлетико Мадрид17.05.26 Райо Вальекано 2:0 Вильярреал13.05.26 Вильярреал 2:3 Севилья10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта 69
4 Атлетико Мадрид 37 21 6 10 61 - 39 24.05.26 22:00 Вильярреал - Атлетико Мадрид17.05.26 Атлетико Мадрид 1:0 Жирона12.05.26 Осасуна 1:2 Атлетико Мадрид09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао 69
5 Бетис 37 14 15 8 57 - 47 23.05.26 Бетис 2:1 Леванте17.05.26 Барселона 3:1 Бетис12.05.26 Бетис 2:1 Эльче09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо 57
6 Сельта 37 13 12 12 52 - 48 23.05.26 Сельта 1:0 Севилья17.05.26 Атлетик Бильбао 1:1 Сельта12.05.26 Сельта 2:3 Леванте09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта03.05.26 Сельта 3:1 Эльче 51
7 Хетафе 37 14 6 17 31 - 38 23.05.26 Хетафе 1:0 Осасуна17.05.26 Эльче 1:0 Хетафе13.05.26 Хетафе 3:1 Мальорка10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано 48
8 Райо Вальекано 37 11 14 12 39 - 43 23.05.26 Алавес 1:2 Райо Вальекано17.05.26 Райо Вальекано 2:0 Вильярреал14.05.26 Валенсия 1:1 Райо Вальекано11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано 47
9 Валенсия 37 12 10 15 43 - 54 23.05.26 Валенсия 3:1 Барселона17.05.26 Реал Сосьедад 3:4 Валенсия14.05.26 Валенсия 1:1 Райо Вальекано10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид 46
10 Реал Сосьедад 37 11 12 14 58 - 60 23.05.26 Эспаньол 1:1 Реал Сосьедад17.05.26 Реал Сосьедад 3:4 Валенсия14.05.26 Жирона 1:1 Реал Сосьедад09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад 45
11 Эспаньол 37 12 9 16 42 - 54 23.05.26 Эспаньол 1:1 Реал Сосьедад17.05.26 Осасуна 1:2 Эспаньол13.05.26 Эспаньол 2:0 Атлетик Бильбао09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид 45
12 Атлетик Бильбао 37 13 6 18 41 - 54 23.05.26 Реал Мадрид 4:2 Атлетик Бильбао17.05.26 Атлетик Бильбао 1:1 Сельта13.05.26 Эспаньол 2:0 Атлетик Бильбао10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао 45
13 Севилья 37 12 7 18 46 - 59 23.05.26 Сельта 1:0 Севилья17.05.26 Севилья 0:1 Реал Мадрид13.05.26 Вильярреал 2:3 Севилья09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад 43
14 Алавес 37 11 10 16 43 - 54 23.05.26 Алавес 1:2 Райо Вальекано17.05.26 Реал Овьедо 0:1 Алавес13.05.26 Алавес 1:0 Барселона09.05.26 Эльче 1:1 Алавес02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао 43
15 Леванте 37 11 9 17 46 - 59 23.05.26 Бетис 2:1 Леванте17.05.26 Леванте 2:0 Мальорка12.05.26 Сельта 2:3 Леванте08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте 42
16 Осасуна 37 11 9 17 44 - 49 23.05.26 Хетафе 1:0 Осасуна17.05.26 Осасуна 1:2 Эспаньол12.05.26 Осасуна 1:2 Атлетико Мадрид08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона 42
17 Эльче 37 10 12 15 48 - 56 23.05.26 Жирона 1:1 Эльче17.05.26 Эльче 1:0 Хетафе12.05.26 Бетис 2:1 Эльче09.05.26 Эльче 1:1 Алавес03.05.26 Сельта 3:1 Эльче 42
18 Жирона 37 9 13 15 38 - 54 23.05.26 Жирона 1:1 Эльче17.05.26 Атлетико Мадрид 1:0 Жирона14.05.26 Жирона 1:1 Реал Сосьедад11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка 40
19 Мальорка 37 10 9 18 44 - 57 23.05.26 Мальорка 3:0 Реал Овьедо17.05.26 Леванте 2:0 Мальорка13.05.26 Хетафе 3:1 Мальорка10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка 39
20 Реал Овьедо 37 6 11 20 26 - 57 23.05.26 Мальорка 3:0 Реал Овьедо17.05.26 Реал Овьедо 0:1 Алавес14.05.26 Реал Мадрид 2:0 Реал Овьедо10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо 29
Полная таблица

