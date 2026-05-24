ОФИЦИАЛЬНО. Жирона вылетела из Ла Лиги

«Жирона» вылетела из элитного дивизиона чемпионата Испании.

В поединке 38-го тура Ла Лиги команда Мичела встретилась в «Эльче».

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Каталонскую команду устраивала только победа, но ее в родных стенах добыт не удалось – 1:1. С 41 очков подопечные Мичела заняли 19-е место и вылетели во второй дивизион.

Цвета «Жироны» защищают три украинца: вратарь Владислав Крапивцов. форварда Владислв Ванат и вингер Виктор Цыганков.