«Эльче» вышел вперед в матче 38-го тура чемпионата Испании с «Жироной».

Точным ударом на 39-й минуте встречи отличился Альваро Мартинес – 0:1 в пользу гостей.

В стартовом составе хозяев вышел украинский вингер Виктор Цыганков, со скамьи начал поединок голкипер Владислав Крапивцов. Форвард Владислав Ванат не сыграет из-за травмы.

Команде Мичела для сохранения прописки нужна только победа в сегодняшнем матче.

ВИДЕО. Сегунда приближается: Жирона пропустила от Эльче