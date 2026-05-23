Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сегунда приближается: Жирона пропустила от Эльче
Испания
23 мая 2026, 22:44 | Обновлено 23 мая 2026, 22:52
215
0

ВИДЕО. Сегунда приближается: Жирона пропустила от Эльче

Точным ударом отличился Альваро Родригес

23 мая 2026, 22:44 | Обновлено 23 мая 2026, 22:52
215
0
ВИДЕО. Сегунда приближается: Жирона пропустила от Эльче
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльче

«Эльче» вышел вперед в матче 38-го тура чемпионата Испании с «Жироной».

Точным ударом на 39-й минуте встречи отличился Альваро Мартинес – 0:1 в пользу гостей.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

В стартовом составе хозяев вышел украинский вингер Виктор Цыганков, со скамьи начал поединок голкипер Владислав Крапивцов. Форвард Владислав Ванат не сыграет из-за травмы.

Команде Мичела для сохранения прописки нужна только победа в сегодняшнем матче.

ВИДЕО. Сегунда приближается: Жирона пропустила от Эльче

По теме:
Хэт-трик Кейна. Бавария выиграла Кубок Германии: финал с паузой
ВИДЕО. Точка в финале. Кейн оформил дубль, Бавария ждет трофей
Валенсия – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Жирона чемпионат Испании по футболу Эльче Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат видео голов и обзор Владислав Крапивцов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Бокс | 23 мая 2026, 18:56 0
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен

Поединок покажет MEGOGO для украинцев из Польши и Чехии

Шевчук сделал откровенное заявление об игре Ракицкого на россии
Футбол | 23 мая 2026, 20:20 7
Шевчук сделал откровенное заявление об игре Ракицкого на россии
Шевчук сделал откровенное заявление об игре Ракицкого на россии

Вячеслав не осуждает бывшего товарища по команде за выступления в стране-агрессоре

Почеттино обнадежил болельщиков Тоттенхэма
Футбол | 23.05.2026, 21:33
Почеттино обнадежил болельщиков Тоттенхэма
Почеттино обнадежил болельщиков Тоттенхэма
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Бокс | 23.05.2026, 20:25
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Бокс | 23.05.2026, 07:50
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо вернется известный украинский футболист
В Динамо вернется известный украинский футболист
22.05.2026, 07:02 10
Футбол
Объявлен вес Усика и Верховена перед мегафайтом в Гизе
Объявлен вес Усика и Верховена перед мегафайтом в Гизе
22.05.2026, 21:03
Бокс
ЧМ по хоккею. Безупречная сборная Швейцарии, четвертая победа Словакии
ЧМ по хоккею. Безупречная сборная Швейцарии, четвертая победа Словакии
22.05.2026, 05:05
Хоккей
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
22.05.2026, 10:37 13
Футбол
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
22.05.2026, 08:48 27
Футбол
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
22.05.2026, 13:16 3
Бокс
Тайсон Фьюри без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Тайсон Фьюри без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
23.05.2026, 10:44
Бокс
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
22.05.2026, 07:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем