Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2026 на 24 мая
23 мая 2026, 22:02
В воскресенье в Париже сыграют Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

24 мая на Открытом чемпионате Франции 2026 стартуют матчи в одиночных разрядах.

В воскресенье на Ролан Гаррос сыграют три украинские теннисистки: Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

Ролан Гаррос 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала

Court Simonne-Mathieu. 1-й запуск (не ранее 12:00)

Марта Костюк [15] – Оксана Селехметьева

Корт №9. 2-й запуск (не ранее 13:30)

Юлия Стародубцева – Анна Блинкова

Корт №12. 4-й запуск (не ранее 17:30)

Дарья Снигур Клара Таусон [21]

