Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2026 на 24 мая
24 мая на Открытом чемпионате Франции 2026 стартуют матчи в одиночных разрядах.
В воскресенье на Ролан Гаррос сыграют три украинские теннисистки: Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.
Ролан Гаррос 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала
Court Simonne-Mathieu. 1-й запуск (не ранее 12:00)
Марта Костюк [15] – Оксана Селехметьева
Корт №9. 2-й запуск (не ранее 13:30)
Юлия Стародубцева – Анна Блинкова
Корт №12. 4-й запуск (не ранее 17:30)
Дарья Снигур – Клара Таусон [21]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
