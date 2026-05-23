  4. УАФ обязала Динамо выплатить штраф за победный матч УПЛ
23 мая 2026, 22:34 | Обновлено 23 мая 2026, 22:47
УАФ обязала Динамо выплатить штраф за победный матч УПЛ

«Колос» также получил наказание

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес вердикт по матчу 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» дома одолело «Колос» (2:1).

Комитет наказал оба клуба за одинаковое нарушение: и «Динамо», и «Колос» должны уплатить штраф за повторную задержку начала матча.

Однако сумма наказания отличается: «Динамо» получило штраф в размере 20 тысяч гривен, тогда как «Колос» – 50 тысяч.

Напомним, что по этому матчу также высказался главный эксперт по арбитражу УАФ Николо Риццоли.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка КДК УАФ штрафы
Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
