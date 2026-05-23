Украина. Премьер лига23 мая 2026, 22:34 | Обновлено 23 мая 2026, 22:47
460
0
УАФ обязала Динамо выплатить штраф за победный матч УПЛ
«Колос» также получил наказание
23 мая 2026, 22:34 | Обновлено 23 мая 2026, 22:47
460
0
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес вердикт по матчу 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» дома одолело «Колос» (2:1).
Комитет наказал оба клуба за одинаковое нарушение: и «Динамо», и «Колос» должны уплатить штраф за повторную задержку начала матча.
Однако сумма наказания отличается: «Динамо» получило штраф в размере 20 тысяч гривен, тогда как «Колос» – 50 тысяч.
Напомним, что по этому матчу также высказался главный эксперт по арбитражу УАФ Николо Риццоли.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 мая 2026, 20:20 7
Вячеслав не осуждает бывшего товарища по команде за выступления в стране-агрессоре
Бокс | 23 мая 2026, 20:25 17
Украинец проиграл Мендесу Тани
Бокс | 23.05.2026, 07:50
Футбол | 23.05.2026, 22:01
Футбол | 23.05.2026, 10:15
Комментарии 0
Популярные новости
22.05.2026, 08:18 6
23.05.2026, 14:53 5
22.05.2026, 13:16 3
22.05.2026, 08:48 27
22.05.2026, 21:03
21.05.2026, 22:59 3
23.05.2026, 07:55 11
22.05.2026, 07:35 2