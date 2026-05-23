Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МИКОЛЕНКО: «Эвертон должен бороться за еврокубки»
23 мая 2026, 22:04
МИКОЛЕНКО: «Эвертон должен бороться за еврокубки»

Украинский защитник уверен, что потенциал команды раскрыт не до конца

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко оценил сезон своего клуба в АПЛ.

За тур до завершения чемпионата Англии «тоффис» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков в 37 матчах. От зоны еврокубков команду отделяют три очка.

«Можно сказать, что в клубе данный результат – 12-е место, на котором мы сейчас находимся — оценивают, пожалуй, скорее неудовлетворительно, чем удовлетворительно, что я также принимаю. Но, пожалуй, мы на том месте, на котором должны быть. Осталась одна игра, и она во многом решает, на каком месте мы закончим», – сказал Виталий.

Миколенко признался, что перед командой стоит задача финишировать в первой десятке, чтобы доказать, что «Эвертон» достоин бороться за международное представительство. Поэтому в последнем матче с «Тоттенхэмом» коллектив Дэвида Мойеса будет играть исключительно на победу.

«Это будет как приятный бонус для нас, для игроков, показатель того, что мы можем занимать эти места и бороться за еврокубки», – отметил игрок.

Матч «Тоттенхэм» – «Эвертон» состоится в воскресенье, 24 мая. Начало встречи – в 18:00.

Эвертон Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Андрей Плыгун Источник: ВЗбирна
