МИКОЛЕНКО: «Эвертон должен бороться за еврокубки»
Украинский защитник уверен, что потенциал команды раскрыт не до конца
Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко оценил сезон своего клуба в АПЛ.
За тур до завершения чемпионата Англии «тоффис» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков в 37 матчах. От зоны еврокубков команду отделяют три очка.
«Можно сказать, что в клубе данный результат – 12-е место, на котором мы сейчас находимся — оценивают, пожалуй, скорее неудовлетворительно, чем удовлетворительно, что я также принимаю. Но, пожалуй, мы на том месте, на котором должны быть. Осталась одна игра, и она во многом решает, на каком месте мы закончим», – сказал Виталий.
Миколенко признался, что перед командой стоит задача финишировать в первой десятке, чтобы доказать, что «Эвертон» достоин бороться за международное представительство. Поэтому в последнем матче с «Тоттенхэмом» коллектив Дэвида Мойеса будет играть исключительно на победу.
«Это будет как приятный бонус для нас, для игроков, показатель того, что мы можем занимать эти места и бороться за еврокубки», – отметил игрок.
Матч «Тоттенхэм» – «Эвертон» состоится в воскресенье, 24 мая. Начало встречи – в 18:00.
