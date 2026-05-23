ОФИЦИАЛЬНО. Последний танец. Легенда Ла Лиги покинет клуб
Даниэль Парехо в последний раз выйдет в футболке «Вильярреала»
37-летний полузащитник Даниэль Парехо официально покинет расположение «Вильярреала» после последнего матча сезона 2025/26.
Ветеран Ла Лиги не продлит контракт с клубом, который истекает летом, и перейдет в статус свободного агента.
Последним матчем для Парехо в составе «желтой субмарины» станет поединок против мадридского «Атлетико», который состоится 24 мая.
В «Вильярреал» Даниэль перешел летом 2020 года из «Валенсии». За эти шесть лет полузащитник провел 269 матчей, забил 16 мячей, отдал 36 голевых передач и выиграл Лигу Европы в сезоне 2020/21.
La Europa League de 2021, las semifinales de Champions ante el Liverpool, sus mejores recuerdos como groguet...
