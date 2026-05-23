Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Последний танец. Легенда Ла Лиги покинет клуб
Испания
23 мая 2026, 20:57 | Обновлено 23 мая 2026, 20:59
262
0

ОФИЦИАЛЬНО. Последний танец. Легенда Ла Лиги покинет клуб

Даниэль Парехо в последний раз выйдет в футболке «Вильярреала»

23 мая 2026, 20:57 | Обновлено 23 мая 2026, 20:59
262
0
ОФИЦИАЛЬНО. Последний танец. Легенда Ла Лиги покинет клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Парехо

37-летний полузащитник Даниэль Парехо официально покинет расположение «Вильярреала» после последнего матча сезона 2025/26.

Ветеран Ла Лиги не продлит контракт с клубом, который истекает летом, и перейдет в статус свободного агента.

Последним матчем для Парехо в составе «желтой субмарины» станет поединок против мадридского «Атлетико», который состоится 24 мая.

В «Вильярреал» Даниэль перешел летом 2020 года из «Валенсии». За эти шесть лет полузащитник провел 269 матчей, забил 16 мячей, отдал 36 голевых передач и выиграл Лигу Европы в сезоне 2020/21.

По теме:
Прощание с Левандовски. Барселона назвала состав на последний матч сезона
Решающий матч сезона. Цыганков – в старте Жироны на поединок с Эльче
Сыграет ли Лунин? Известен состав Реала на последний матч сезона
Даниэль Парехо Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Витренко Источник: ФК Вильярреал
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Матч с участием Канады, первая победа Германии и хет-трик
Хоккей | 22 мая 2026, 21:59 1
ЧМ по хоккею. Матч с участием Канады, первая победа Германии и хет-трик
ЧМ по хоккею. Матч с участием Канады, первая победа Германии и хет-трик

Канада обыграла Словению, у Кросби еще один ассист

Калинина досрочно завершила финальный матч турнира WTA 250 в Рабате
Теннис | 23 мая 2026, 16:07 33
Калинина досрочно завершила финальный матч турнира WTA 250 в Рабате
Калинина досрочно завершила финальный матч турнира WTA 250 в Рабате

Ангелина не сумела доиграть поединок за трофей против Петры Марчинко

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 23.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Звезда футбола дал Верховену совет, как победить Усика
Бокс | 23.05.2026, 18:53
Звезда футбола дал Верховену совет, как победить Усика
Звезда футбола дал Верховену совет, как победить Усика
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Футбол | 23.05.2026, 07:55
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Тайсон Фьюри без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
23.05.2026, 10:44
Бокс
Турки Аль-Шейх объявил о грандиозном бое для Усика в Стамбуле
Турки Аль-Шейх объявил о грандиозном бое для Усика в Стамбуле
21.05.2026, 21:35 2
Бокс
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
21.05.2026, 22:59 3
Хоккей
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
22.05.2026, 08:18 6
Футбол
В Динамо вернется известный украинский футболист
В Динамо вернется известный украинский футболист
22.05.2026, 07:02 10
Футбол
Динамо получит два миллиона евро от Полесья за трансфер украинца
Динамо получит два миллиона евро от Полесья за трансфер украинца
22.05.2026, 14:22 20
Футбол
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
22.05.2026, 13:16 3
Бокс
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
22.05.2026, 07:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем