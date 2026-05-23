Ули ХЕНЕСС: «Моуриньо может положить хоть 5 глаз на Олисе»

Будущий главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо посетил финальный матч Кубка Германии, в котором «Бавария» сыграет против «Штутгарта». В стане мюнхенского клуба уверены, что «Особенный» присматривается к вингеру Майклу Олисе.

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс отреагировал на визит португальского тренера: «Моуриньо может положить хоть 5 глаз на Олисе, мы его не отдадим».

24-летний француз оценивается в 140 млн евро. В текущем сезоне он забил 22 гола и 30 раз ассистировал партнерам в 52 матчах.