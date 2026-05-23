Италия23 мая 2026, 20:58 | Обновлено 23 мая 2026, 21:04
Интер и Болонья выдали шоу в последнем туре Серии А
Команды расписали ничью со счетом 3:3
В субботу, 23 мая, состоялся матч 38-го тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Интером».
Поединок проходил на стадионе «Реато Даль Ара» в Болонье.
Хозяева поля по ходу встречи вели со счетом 3:1, но подопечные Киву перевернули игру и свели результат к ничейному, 3:3.
Серия А. 38-й тур
Болонья – Интер – 3:3
Голы: Бернардески, 25. Побега, 42, Зелиньски, 48 (автогол) – Димарко, 22, Эспозито, 64, Диуф, 86
