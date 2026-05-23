Финал Кубка Германии. Бавария – Штутгарт: стартовые составы

23 мая состоится финал Кубка Германии 2025/26. Участниками центрального матча турнира станут «Бавария» и «Штутгарт».

Финал традиционно пройдёт на «Олимпиаштадионе» в столице страны – Берлине.

Оба клуба объявили стартовые составы за час до матча. Начнется финала в 21:00 по киевскому времени.

«Бавария» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Германии – на ее счету 20 трофеев. В то же время «Штутгарт» является действующим обладателем Кубка, имея в активе лишь четыре победы в турнире.

Стартовые составы команд на финальный матч «Бавария» – «Штутгарт»