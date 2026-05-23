Руслан КОСТЫШИН: «Мы будем смотреть, как мы будем укрепляться»
Коуч «Колоса» прокомментировал победу над «Шахтером»
Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал победу своих подопечных над «Шахтером» (1:0) в матче 30-го тура УПЛ:
«Вы говорите, что у «Шахтера» не было мотивации, но и мы же сейчас играем только за свой престиж. В принципе, и «Шахтер» играл за престиж – весной они не проиграли никому в чемпионате. Мы хотели подняться как можно выше, но это будет зависеть от ближайших матчей соперников в последнем туре. Я попросил оставить чемоданы для отпуска в автобусе и сыграть достойно. У меня были такие слова: «Вы мне должны за Оболонь, и нужно реабилитироваться. Тогда у нас была не та игра – мы можем больше».
У нас было много разговоров, было много претензий, конфликтов – у нас же семья. То хвалишь, то ругаешься, и так далее... Вторая половина сезона была очень качественной, возможно, кроме матча с «Оболонью». В весенней части я все еще считаю, что игра против «Эпицентра» – это случайность. А вот против «Оболони» игра повредила нашему качеству, которое мы демонстрировали в течение весны. Поэтому нечего жаловаться, футболисты хорошо отработали в сезоне, хотя хочется всегда выше. Шаг за шагом. Это мой полноценный первый сезон после возвращения, я думаю, мы постепенно будем идти туда, где «Колос» был пять лет назад.
Мы будем смотреть, как мы будем укрепляться. Какие будут обстоятельства в стране, потому что от обстановки в стране многое зависит, и агрокомпании от этого зависят, рынок сбыта, и это уже будет решать президент клуба, на что он способен. И когда будем выходить из отпуска, тогда будем понимать, какие у нас задачи.
Это, наверное, впервые в истории нашего футбола – еще действующий на тот момент футболист вошел в тренерский штаб сборной. Тарас Степаненко вошел в историю. А так, я хочу поблагодарить Тараса – он профессионал! У него очень профессиональное отношение к себе. И когда мы подписывали с ним контракт, у нас были проблемы на этой позиции. Мы брали его на тот случай, если бы Элиас не набрал форму. Поэтому Тарас играл меньше, чем хотел. Но его отношение, его поведение, отношение к людям, отношение к тренировочному процессу всегда были на самом высоком уровне. Одно дело – когда у тебя статус в сборной Украины или в «Шахтере», другое дело — когда ты в «Колосе», но он не изменил свое поведение! И за это ему большая благодарность!»
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|30
|22
|6
|2
|71 - 21
|21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк
|72
|2
|ЛНЗ
|29
|17
|6
|6
|38 - 17
|24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925
|57
|3
|Полесье
|29
|17
|5
|7
|49 - 21
|24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь
|56
|4
|Динамо Киев
|29
|16
|6
|7
|63 - 34
|24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев
|54
|5
|Колос Ковалевка
|30
|13
|10
|7
|30 - 25
|21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка
|49
|6
|Кривбасс
|30
|13
|9
|8
|53 - 46
|23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс
|48
|7
|Металлист 1925
|29
|12
|12
|5
|35 - 19
|24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925
|48
|8
|Заря
|29
|11
|10
|8
|40 - 35
|18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес
|43
|9
|Карпаты Львов
|29
|10
|11
|8
|39 - 29
|17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов
|41
|10
|Эпицентр
|30
|8
|8
|14
|36 - 45
|23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр
|32
|11
|Верес
|29
|7
|10
|12
|26 - 39
|24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес
|31
|12
|Оболонь
|29
|7
|10
|12
|28 - 48
|24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь
|31
|13
|Кудровка
|29
|7
|7
|15
|30 - 45
|24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк
|28
|14
|Рух Львов
|29
|6
|3
|20
|20 - 49
|24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов
|21
|15
|Александрия
|30
|3
|8
|19
|24 - 58
|23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка
|17
|16
|Полтава
|30
|2
|7
|21
|23 - 74
|23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс
|13
