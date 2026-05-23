Руслан КОСТЫШИН: «Мы будем смотреть, как мы будем укрепляться»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
23 мая 2026, 19:11 | Обновлено 23 мая 2026, 19:18
Коуч «Колоса» прокомментировал победу над «Шахтером»

ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал победу своих подопечных над «Шахтером» (1:0) в матче 30-го тура УПЛ:

«Вы говорите, что у «Шахтера» не было мотивации, но и мы же сейчас играем только за свой престиж. В принципе, и «Шахтер» играл за престиж – весной они не проиграли никому в чемпионате. Мы хотели подняться как можно выше, но это будет зависеть от ближайших матчей соперников в последнем туре. Я попросил оставить чемоданы для отпуска в автобусе и сыграть достойно. У меня были такие слова: «Вы мне должны за Оболонь, и нужно реабилитироваться. Тогда у нас была не та игра – мы можем больше».

У нас было много разговоров, было много претензий, конфликтов – у нас же семья. То хвалишь, то ругаешься, и так далее... Вторая половина сезона была очень качественной, возможно, кроме матча с «Оболонью». В весенней части я все еще считаю, что игра против «Эпицентра» – это случайность. А вот против «Оболони» игра повредила нашему качеству, которое мы демонстрировали в течение весны. Поэтому нечего жаловаться, футболисты хорошо отработали в сезоне, хотя хочется всегда выше. Шаг за шагом. Это мой полноценный первый сезон после возвращения, я думаю, мы постепенно будем идти туда, где «Колос» был пять лет назад.

Мы будем смотреть, как мы будем укрепляться. Какие будут обстоятельства в стране, потому что от обстановки в стране многое зависит, и агрокомпании от этого зависят, рынок сбыта, и это уже будет решать президент клуба, на что он способен. И когда будем выходить из отпуска, тогда будем понимать, какие у нас задачи.

Это, наверное, впервые в истории нашего футбола – еще действующий на тот момент футболист вошел в тренерский штаб сборной. Тарас Степаненко вошел в историю. А так, я хочу поблагодарить Тараса – он профессионал! У него очень профессиональное отношение к себе. И когда мы подписывали с ним контракт, у нас были проблемы на этой позиции. Мы брали его на тот случай, если бы Элиас не набрал форму. Поэтому Тарас играл меньше, чем хотел. Но его отношение, его поведение, отношение к людям, отношение к тренировочному процессу всегда были на самом высоком уровне. Одно дело – когда у тебя статус в сборной Украины или в «Шахтере», другое дело — когда ты в «Колосе», но он не изменил свое поведение! И за это ему большая благодарность!»

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 30 22 6 2 71 - 21 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 72
2 ЛНЗ 29 17 6 6 38 - 17 24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 57
3 Полесье 29 17 5 7 49 - 21 24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 56
4 Динамо Киев 29 16 6 7 63 - 34 24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 54
5 Колос Ковалевка 30 13 10 7 30 - 25 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 49
6 Кривбасс 30 13 9 8 53 - 46 23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 48
7 Металлист 1925 29 12 12 5 35 - 19 24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 48
8 Заря 29 11 10 8 40 - 35 18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес 43
9 Карпаты Львов 29 10 11 8 39 - 29 17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 41
10 Эпицентр 30 8 8 14 36 - 45 23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 32
11 Верес 29 7 10 12 26 - 39 24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес 31
12 Оболонь 29 7 10 12 28 - 48 24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 31
13 Кудровка 29 7 7 15 30 - 45 24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 28
14 Рух Львов 29 6 3 20 20 - 49 24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 21
15 Александрия 30 3 8 19 24 - 58 23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 17
16 Полтава 30 2 7 21 23 - 74 23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 13
Полная таблица

Руслан Костышин чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Шахтер
Даниил Кирияка Источник: ФК Колос Ковалевка
И мы болельщики будем смотреть как вы смотрите как вы укрепляетесь
Турки Аль-Шейх объявил о грандиозном бое для Усика в Стамбуле
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
ЧМ по хоккею. Матч с участием Канады, первая победа Германии и хет-трик
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Тайсон Фьюри без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Динамо получит два миллиона евро от Полесья за трансфер украинца
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
