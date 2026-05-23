Руслан КОСТЫШИН: «Мы будем смотреть, как мы будем укрепляться»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал победу своих подопечных над «Шахтером» (1:0) в матче 30-го тура УПЛ:

«Вы говорите, что у «Шахтера» не было мотивации, но и мы же сейчас играем только за свой престиж. В принципе, и «Шахтер» играл за престиж – весной они не проиграли никому в чемпионате. Мы хотели подняться как можно выше, но это будет зависеть от ближайших матчей соперников в последнем туре. Я попросил оставить чемоданы для отпуска в автобусе и сыграть достойно. У меня были такие слова: «Вы мне должны за Оболонь, и нужно реабилитироваться. Тогда у нас была не та игра – мы можем больше».

У нас было много разговоров, было много претензий, конфликтов – у нас же семья. То хвалишь, то ругаешься, и так далее... Вторая половина сезона была очень качественной, возможно, кроме матча с «Оболонью». В весенней части я все еще считаю, что игра против «Эпицентра» – это случайность. А вот против «Оболони» игра повредила нашему качеству, которое мы демонстрировали в течение весны. Поэтому нечего жаловаться, футболисты хорошо отработали в сезоне, хотя хочется всегда выше. Шаг за шагом. Это мой полноценный первый сезон после возвращения, я думаю, мы постепенно будем идти туда, где «Колос» был пять лет назад.

Мы будем смотреть, как мы будем укрепляться. Какие будут обстоятельства в стране, потому что от обстановки в стране многое зависит, и агрокомпании от этого зависят, рынок сбыта, и это уже будет решать президент клуба, на что он способен. И когда будем выходить из отпуска, тогда будем понимать, какие у нас задачи.

Это, наверное, впервые в истории нашего футбола – еще действующий на тот момент футболист вошел в тренерский штаб сборной. Тарас Степаненко вошел в историю. А так, я хочу поблагодарить Тараса – он профессионал! У него очень профессиональное отношение к себе. И когда мы подписывали с ним контракт, у нас были проблемы на этой позиции. Мы брали его на тот случай, если бы Элиас не набрал форму. Поэтому Тарас играл меньше, чем хотел. Но его отношение, его поведение, отношение к людям, отношение к тренировочному процессу всегда были на самом высоком уровне. Одно дело – когда у тебя статус в сборной Украины или в «Шахтере», другое дело — когда ты в «Колосе», но он не изменил свое поведение! И за это ему большая благодарность!»