Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Всем по Rolls-Royce. Роналду дарит десятки авто?
23 мая 2026, 19:07 | Обновлено 23 мая 2026, 19:18
Криштиану Роналду якобы пообещал купить каждому партнеру по роскошному авто

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В сети интернет появились сообщения о том, что на радостях от чемпионского титула в Саудовской Аравии форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду пообещал купить каждому партнеру по роскошному Rolls-Royce Phantom, стоимостью от 530 до 580 тысяч евро.

Если проанализировать информацию, нет никаких официальных источников, подтверждений или заявлений от Криштиану Роналду, «Аль-Насра» или Rolls-Royce, подтверждающих это утверждение.

Похоже, что слух полностью сфабрикован вирусными аккаунтами в социальных сетях, стремящимися извлечь выгоду из огромного глобального ажиотажа вокруг исторической победы Роналду в чемпионате.

Это не первый случай, когда подобная городская легенда нацеливается на суперзвезду. Практически идентичная мистификация распространялась во время чемпионата мира 2022 года, ложно утверждая, что саудовская королевская семья обещала национальной команде автомобили Rolls-Royce после победы над Аргентиной.

