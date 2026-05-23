Последняя битва: Жирона вылетит? Прогнозы на 38 тур Ла Лиги

Шокирующий факт: следующий сезон станет первым в клубной карьере Флика, который он проведет без Левандовски в нападении. В «Баварии» он всегда был в составе. И в «Барселоне» тоже. И это на самом деле многое говорит о Ханси и о том, каким должен быть идеальный нападающий для его команды. Именно поэтому «Барселона» летом будет искать нового форварда, а не доверит место в стартовом составе Торресу. Именно поэтому Альварес – отличный вариант скорее для клуба, чем для тренера. Футбол Флика – конкретный и категоричный. Время от времени ему нужен нападающий, который просто будет забивать с пары метров в пустые ворота после прострелов, выигрывать верховые дуэли за счет грамотных и своевременных рывков… Подскажу: «Мальорка» в зоне вылета. Вероятно, не сохранит прописку. А если так, то Мурики уйдет летом. За небольшие деньги. Почему бы «Барселоне» не поверить именно в таранного нападающего и вместе с ним в Феррана? В конце концов, однажды «Реал» поверил в Хоселу. И вряд ли хоть раз об этом пожалел.

Зато почти наверняка пожалеете вы, если пропустите развязку сезона в Ла Лиге. Определены только чемпион и обладатели путевок в ЛЧ. Бронзу разыграют в последнем туре. Возможность играть в ЛК – также. И путевки в Сегунду. Интриг полно, сенсаций не избежать. Ниже пытаемся предсказать хотя бы некоторые из них.

23.05. Алавес – Райо Вальекано, Обе забьют, кф. 1.76

«Алавес» сохранил прописку. Окончательно. В результате 2 побед подряд, обе – одержанные при владении мячом в районе 30%. Команда страдала и терпела 2 недели подряд, поэтому теперь позволит себе расслабиться. Время возвращаться от героических к базовым настройкам. А базовые таковы, что «Алавес» пропускал в 32 из 37 туров чемпионата – второй худший показатель. Команда с ненадежной защитой. Она даже от клубов из зоны вылета пропускала в 5 из 6 поединков, а «Райо» – претендент на путевку в ЛК. Поэтому забьет хотя бы из-за разницы в мотивации. А пропустит потому, что атака «Алавеса» – лучшая в Испании прямо сейчас. Да, я не ошибся: именно нападение местных имеет самую длинную текущую серию с забитыми в лиге – 11 туров. Да и сам «Вальекано» в гостях пропускал в 9 из 10 последних матчей.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

23.05. Бетис – Леванте, ИТБ2(1.5), кф. 2.1

В первом матче после оформления титула «Барселона» проиграла «Алавесу» без забитых голов (0:1). «Вильярреал» не побеждал ни в одном из 3 матчей после того, как гарантировал себе ЛЧ. «Бетис» проиграл первый же матч после досрочного финиша в топ-5. «Овьедо» долго боролся за жизнь, а затем потерял шансы – и сейчас пребывает на серии из 4 туров без забитых мячей вообще. К чему это все? Чемпионат Испании весной – больше о мотивации, чем о классе команд и отдельных футболистов. Выигрывает тот, кому больше нужно. Забивает – тоже. В этой паре что-то нужно только «Леванте». «Бетис» уже точно финиширует на 5-й строчке, без вариантов. А вот «летучие мыши» либо наберут очки сейчас, либо вылетят. Причем ничьей может не хватить. Стало быть, план на матч – вынужденно атакующий. Шансы забить гол, два и даже больше есть, потому что «Леванте» пробил ИТБ(1.5) в 3 турах подряд. Во всех победил. В 38 туре Ла Лиги верить в чудеса в исполнении аутсайдеров легко.

23.05. Валенсия – Барселона, ТМ3.5, кф. 1.71

«Барселона» смогла настроиться на последний домашний матч с «Бетисом» (3:1), чтобы установить рекорд: она победила в 19 из 19 матчей сезона на собственном поле в Ла Лиге. Лучше уже не будет. Цель достигнута. Задача выполнена. Без весомой мотивации «Барса» уже уступала «Алавесу» на его поле (0:1) полторы недели назад. Причем не только без забитых – но и без ударов в створ. Ни одного. Равнодушная «Барселона» не пробьет высокий ТБ. Хотя даже очень мотивированная и заряженная регулярно этого не делала: в 22 из 37 туров в матчах каталонцев устоял ТМ3.5. А теперь она сыграет без Ямаля. Без Фермина. Забивать голы легче не станет. Да и «Валенсия» помешает: она мотивирована играть на результат, а не устраивать шоу. Ведь «летучие мыши» в гонке за место в ЛК. Неделю назад забили и пропустили много в игре с «Сосьедадом» (4:3), но до этого аж 6 туров подряд провели на ТМ3.5. Снова будут сушить.

23.05. Эспаньол – Реал Сосьедад, ТМ2.5, кф. 1.95

Мой фаворит на звание самого бесполезного матча тура Ла Лиги. Зрителям это не нужно, даже болельщикам этих команд – тоже. В какой-то момент сезона «Эспаньол» не выигрывал 18 туров подряд, потому что ему это просто не было нужно. На горизонте замаячила зона вылета – и он одержал 2 победы подряд. Все, сохранение прописки гарантировано – снова перестанет играть. «Сосьедад» значительно раньше победил в финале Кубка, поэтому потерял смысл тратить лишние силы в чемпионате и зачал серию без побед. Последняя длится уже 7 туров. И если в домашних матчах клуб из Сан-Себастьяна еще пытается играть в футбол, то в гостях не прилагает усилий вообще: в паре последних выездов забил в сумме лишь 1 мяч. В 8 из 10 последних матчей на этом поле «Эспаньол» не пробил ИТБ(1.5). «Сосьедад» не сделал этого в 8 из 11 последних выездных матчей. Команды соберутся на поле в субботу, как-то убьют эти 90 минут времени и уйдут в отпуск.

23.05. Жирона – Эльче, Ф2(+1), кф. 1.57

С одной стороны, «Эльче» с самого старта сезона выиграл на выезде лишь 1 матч Примеры. С другой, «Жирона» после вылета Ваната из-за травмы не побеждала ни разу вообще. Чья проблема более критична? На мой взгляд – каталонская. В 2 последних турах «Жирона» нанесла по воротам соперников 54 удара, а забила лишь 1 мяч. Потому что просто нет бомбардира. А одного футбола и желания иногда недостаточно. Поэтому после травмы Ваната команда и забивает в среднем меньше одного мяча за 90 минут. В «Эльче» ситуация несколько лучше. На это указывает хотя бы тот факт, что он победил аж в 5 из 9 последних туров – топ-результат для аутсайдера. И в большинстве из этих матчей – не 1:0. «Эльче» на серии из 7 туров подряд, в которых отличился. В первом круге трижды огорчил «Жирону» (3:0). Вот забьет сейчас снова гол или даже 2, а чем ответят хозяева? Обе команды нуждаются в очках, чтобы не вылететь, но именно «Жироне» нужна только победа. Будет подставляться под атаки. Тогда вряд ли победит.

23.05. Мальорка – Овьедо, П1+ТБ1.5, кф. 1.71

«Мальорка» тоже нуждается только в победе, а еще – в благоприятных результатах в параллельных матчах. Сама загнала себя в угол. Хорошая новость: перебарывать в последний игровой день придется лишь «Овьедо» – команду с последней строчки таблицы. Дома. После того, как главный аутсайдер сезона перестал играть и не забивал в 4 турах подряд. Разве может быть легче и лучше? «Мальорка» должна брать своё. Кризисная? Да. Но дома забила 28 голов в 17 матчах, а ее нападающий Мурики – второй бомбардир чемпионата, который будет забивать хотя бы ради победы в гонке с Мбаппе. В течение сезона «Мальорка» отправляла в ворота соперников на этом поле по 2, по 3 и даже по 4 гола. Клубы со второй половины таблицы здесь обыгрывала в 5 из 8 случаев. В каждом из 5 последних домашних матчей забивала, ни в одном не проиграла. Сейчас победит благодаря желанию и более высокому классу. Но не 1:0: 6 последних побед на этом поле «Мальорка» одержала через ТБ1.5.

23.05. Реал Мадрид – Атлетик, Ф2(+1.5), кф. 1.62

В 6 из 13 последних туров чемпионата «Реал» не смог победить – уже вполне себе повод рассматривать варианты ставок против него. Пару туров назад уступил «Барселоне», из-за чего окончательно потерял турнирную мотивацию. После этого выиграл еще дважды, но у кого и как? У «Овьедо» (2:0), последней команды лиги, и у «Севильи» (1:0) при счете 1:6 по ударам в створ. Звезды не мотивированы играть. Структуры позиционной атаки вообще нет. Конфликт на конфликте. Раздевалка в ожидании то ли нового сезона, то ли ЧМ. Последний тур никому не нужен. Последние туры. И если в предыдущих матчах «Реал» еще мог выиграть благодаря классу, то теперь вряд ли получится, ведь соперник – недавний представитель Испании в еврокубках. Проблемный и кризисный – но неделю назад наносил 27 ударов по воротам «Сельты», а Ф(+1.5) удержал в 6 из 7 последних туров. В 22 турах «Атлетик» пропустил не более одного гола. Так что еще поди попробуй обыграть его с разницей в 2+.

23.05. Сельта – Севилья, Х2, кф. 1.96

«Севилья» – просто лучшая команда сейчас. Долго не могла набрать форму и найти себя, но недавно одержала победу в 3 турах подряд. В том числе над «Вильярреалом» в гостях (3:2). Прервала серию на прошлой неделе, уступив «Реалу» (0:1), но при разнице ударов по воротам 6:1. То есть она переиграла «сливочных», помешал лишь гений Куртуа. «Сельта» же неделю назад сгорела от «Атлетика» не по счету (1:1), но по показателю ударов (3:27). Не смогла победить в 8 из 11 последних туров Примеры. Проиграла 4 из 7 последних. Пропустила в 11 из 12 предыдущих матчей чемпионата, на собственном поле – 14 голов за 5 последних матчей. А еще этой весной уступала на этой арене «Овьедо». Вылетела из ЛЕ. Проигрывала 3:4 матч, в котором вела 3:0. «Сельта» доползает до финишной линии сезона. Кстати, для защиты 6 строчки в таблице команде из Виго хватит и ничьей…

23.05. Хетафе – Осасуна, 1Х+ТМ2.5, кф. 1.76

Последний раунд борьбы «Хетафе» за еврокубки. Да, именно борьбы, а не игры в футбол: команда Бордаласа этим не занимается весь сезон. Худшая точность пасов, худший процент владения мячом, худшее чистое игровое время… Как следствие всего этого – и худшая средняя результативность матчей (1.87 мяча за 90 минут). ТМ2.5 не подвел в 27 из 37 игр «Хетафе» в чемпионате, так почему должен теперь, в решающий для команды момент? Нет, в последнем туре она будет как никогда прагматичной. Особенно дома, где провела на ТМ2.5 аж 6 из 7 последних матчей. «Осасуна» подойдет, ведь забила лишь в 7 из 18 выездных матчей в Ла Лиге в этом сезоне. Одна из худших выездных атак чемпионата. Поэтому и имеет лишь 2 гостевые победы в активе за сезон. Не тот момент и не тот соперник, чтобы добывать третью. На этом поле она не смогла победить во всех турнирах 13 раз подряд…

24.05. Вильярреал – Атлетико, Обе забьют и ТБ2.5, кф. 1.62

Ла Лига хочет заработать больше денег, поэтому этот матч вынесла отдельно на воскресенье. На бумаге в этом даже есть логика, ведь команды сражаются за бронзовые награды в чемпионате, а от результата их игры не зависит позиция на финише ни одного другого коллектива. Но на самом деле мало для кого важно, 3 место или 4. Если бы «Вильярреалу» было принципиально, он бы выиграл хоть раз в 3 последних турах. А так не победил. Пропустил. И еще. И еще. Вообще, «субмарина» не сыграла на ноль 13 раз подряд в чемпионате – самая длинная из актуальных серий в лиге. «Матрасники» пропустили в 7 из 9 предыдущих матчей. В большинстве из них проиграли. В гостях «Атлетико» этой весной пропустил в ЛЛ 9 голов в 5 матчах. «Вильярреал» получил в свои ворота 5 голов только за последние 180 минут. Матч проблемных и немотивированных защит. И неплохих атак, ведь хозяева забили по 2+ голов в 7 домашних матчах подряд, а гости – хотя бы по голу в каждом из 6 предыдущих выездных. Сезон Ла Лиги завершится результативно.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.