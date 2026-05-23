Команды АПЛ, спасавшиеся от вылета в последнем туре разных сезонов

Вест Хэм Юнайтед за один тур до завершения сезона АПЛ 2025/26 находится на 18 месте, то есть в зоне вылета.
Подопечные Нуну Эшпириту Санту отстают на 2 очка от другой лондонской команды, Тоттенхэм Хотспур, находящейся на 17-м месте.
В истории АПЛ зафиксировано 9 случаев, когда команды спасались в последней игре сезона. Вспомним, каким клубам удалось осуществить подобное достижение.
Команды АПЛ, спасшиеся от вылета в низший дивизион в последней игре сезона
- Олдхэм Атлетик – 1992/93
- Эвертон – 1993/94
- Ковентри Сити – 1996/97
- Эвертон – 1997/98
- Брэдфорд Сити – 1999/00
- Вест Бромвич Альбион – 2004/05
- Уиган – 2006/07
- Уиган – 2010/11
- Лидс Юнайтед – 2021/22
Напомним, что Вест Хэм Юнайтед будет принимать в последней игре Лидс Юнайтед, а Тоттенхэм Хотспур – Эвертон.
West Ham fans, here's a number to cling to.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 22, 2026
In 23 Premier League seasons where the relegation battle went to the final day, the team starting the day in the drop zone has escaped on 9 occasions.
That's 39.1%. Not brilliant odds, but not nothing either. pic.twitter.com/uVbze7swhC
