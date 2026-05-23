Команды АПЛ, спасавшиеся от вылета в последнем туре разных сезонов

Вест Хэм Юнайтед за один тур до завершения сезона АПЛ 2025/26 находится на 18 месте, то есть в зоне вылета.

Подопечные Нуну Эшпириту Санту отстают на 2 очка от другой лондонской команды, Тоттенхэм Хотспур, находящейся на 17-м месте.

В истории АПЛ зафиксировано 9 случаев, когда команды спасались в последней игре сезона. Вспомним, каким клубам удалось осуществить подобное достижение.

Команды АПЛ, спасшиеся от вылета в низший дивизион в последней игре сезона

Олдхэм Атлетик – 1992/93

Эвертон – 1993/94

Ковентри Сити – 1996/97

Эвертон – 1997/98

Брэдфорд Сити – 1999/00

Вест Бромвич Альбион – 2004/05

Уиган – 2006/07

Уиган – 2010/11

Лидс Юнайтед – 2021/22

Напомним, что Вест Хэм Юнайтед будет принимать в последней игре Лидс Юнайтед, а Тоттенхэм Хотспур – Эвертон.