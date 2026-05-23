  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец – не команда, а командище»
23 мая 2026, 19:31 | Обновлено 23 мая 2026, 19:43
Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец – не команда, а командище»

Тренер доволен победой над Буковиной

Черноморец в матче Первой лиги обыграл чемпиона Буковину 3:1 и нанес сопернику первое поражение в нынешнем чемпионате, а также поднялся в топ-2 и близок к возвращению в УПЛ.

«Выиграли, потому что правильно отнеслись к делу. Должен сказать самые лучшие слова своей команде. Команда с большой буквы. Даже – командище».

«И хотел бы поздравить, конечно, Буковину с чемпионством. Я впечатлен атмосферной на стадионе. У вас тут уже хороший и добротный футбол есть».

«Если хотим добиться чего-то большого, то нужно обыгрывать такие команды, как Буковина»,– сказал Григорчук.

В последнем туре победа над Металлистом гарантирует Черноморцу выход в УПЛ.

Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
22.05.2026, 13:16 3
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
23.05.2026, 07:50 4
Тайсон Фьюри без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
23.05.2026, 10:44
ЧМ по хоккею. Матч с участием Канады, первая победа Германии и хет-трик
22.05.2026, 21:59 1
Динамо получит два миллиона евро от Полесья за трансфер украинца
22.05.2026, 14:22 20
В Динамо вернется известный украинский футболист
22.05.2026, 07:02 10
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
23.05.2026, 10:15 15
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
21.05.2026, 22:54 21
