Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец – не команда, а командище»

Черноморец в матче Первой лиги обыграл чемпиона Буковину 3:1 и нанес сопернику первое поражение в нынешнем чемпионате, а также поднялся в топ-2 и близок к возвращению в УПЛ.

«Выиграли, потому что правильно отнеслись к делу. Должен сказать самые лучшие слова своей команде. Команда с большой буквы. Даже – командище».

«И хотел бы поздравить, конечно, Буковину с чемпионством. Я впечатлен атмосферной на стадионе. У вас тут уже хороший и добротный футбол есть».

«Если хотим добиться чего-то большого, то нужно обыгрывать такие команды, как Буковина»,– сказал Григорчук.

В последнем туре победа над Металлистом гарантирует Черноморцу выход в УПЛ.