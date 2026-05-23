Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Цыганков выступил с заявлением в связи с угрозой вылета Жироны из Ла Лиги
Цыганков выступил с заявлением в связи с угрозой вылета Жироны из Ла Лиги

Украинский вингер обратился к болельщикам

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

28-летний украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков опубликовал в своем Instagram обращение к болельщикам накануне «матча жизни» против «Эльче» в рамках 38-го тура Ла Лиги.

За тур до завершения чемпионата команда украинца с 40 очками находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице. «Спасительную» 17-ю позицию занимает именно «Эльче», у которого на два очка больше. Таким образом, в субботнем матче команды определят в очном противостоянии, кто из них останется в элитном дивизионе, а кто – вылетит в Сегунду. При этом «Жироне» устроит в этом поединке только победа.

Цыганков опубликовал в сторис свое фото и написал: «Завтра все вместе. Давайте бороться за нашу любимую команду».

Матч «Жироны» – «Эльче» состоится в субботу, 23 мая. Начало встречи – в 22:00.

Андрей Плыгун Источник: Instagram
Комментарии 2
Всі разом! За улюблену команду!
*на наступний день після вильоту в сегунду активовує опцію розриву контракту
Выходите все на поле
