Украина. Премьер лига
23 мая 2026, 16:24 | Обновлено 23 мая 2026, 16:40
Воспитанник Динамо получил тяжелую травму в матче против киевлян

Даниил Сухоручко остался без футбола почти на год

ФК Динамо. Даниил Сухоручко

26-летний форвард «Полтавы» Даниил Сухоручко не попал в заявку на заключительный матч сезона против «Эпицентра» из-за тяжелой травмы.

По информации источника, нападающий получил разрыв крестообразных связок в матче 29-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (0:2).

Сухоручко на длительный период останется без футбола: форвард вернется на поле не раньше следующей весны.

Интересно, что уже летом 2026 года завершится контракт Даниила с «Полтавой», которая досрочно вылетела в Первую лигу.

В этом сезоне за «Полтаву» Сухоручко провел 13 матчей и забил два мяча, перебравшись в клуб зимой из «Левого Берега».

Полтава Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Полтава Даниил Сухоручко травма
Андрей Витренко Источник: ТаТоТаке
