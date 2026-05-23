Воспитанник Динамо получил тяжелую травму в матче против киевлян

26-летний форвард «Полтавы» Даниил Сухоручко не попал в заявку на заключительный матч сезона против «Эпицентра» из-за тяжелой травмы.

По информации источника, нападающий получил разрыв крестообразных связок в матче 29-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (0:2).

Сухоручко на длительный период останется без футбола: форвард вернется на поле не раньше следующей весны.

Интересно, что уже летом 2026 года завершится контракт Даниила с «Полтавой», которая досрочно вылетела в Первую лигу.

В этом сезоне за «Полтаву» Сухоручко провел 13 матчей и забил два мяча, перебравшись в клуб зимой из «Левого Берега».