  4. От Ширера до Бруну Фернандеша. Лучшие игроки в каждом сезоне АПЛ
23 мая 2026, 16:08
От Ширера до Бруну Фернандеша. Лучшие игроки в каждом сезоне АПЛ

Впервые за 15 лет лучшим в Премьер-лиге стал представитель Манчестер Юнайтед

141
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш признан лучшим игроком АПЛ сезона 2025/26.

Впервые за 15 лет лучшим футболистом стал представитель МЮ.

До Бруна Фернандеша эту награду ранее выигрывали следующие игроки «Красных дьяволов»: Петер Шмейхель (1995/96), Дуайт Йорк (1998/99), Руд ван Нистелрой (2002/03), Криштиану Роналду (2006) Видич (2008/09 и 2010/11) и Уэйн Руни (2009/10).

Упомянем лучших игроков каждого сезона АПЛ.

Лучшие игроки сезона АПЛ

  • 1994/95 – Алан Ширер (Блэкберн Роверс)
  • 1995/96 – Петер Шмейхель (Манчестер Юнайтед)
  • 1996/97 – Жуниньо (Мидлсбро)
  • 1997/98 – Майкл Овен (Ливерпуль)
  • 1998/99 – Дуайт Йорк (Манчестер Юнайтед)
  • 1999/00 – Кевин Филлипс (Сандерленд)
  • 2000/01 – Патрик Виейра (Арсенал)
  • 2001/02 – Фредрик Юнгберг (Арсенал)
  • 2002/03 – Руд ван Нистелрой (Манчестер Юнайтед)
  • 2003/04 – Тьерри Анри (Арсенал)
  • 2004/05 – Фрэнк Лэмпард (Челси)
  • 2005/06 – Тьерри Анри (Арсенал)
  • 2006/07 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)
  • 2007/08 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)
  • 2008/09 – Неманья Видич (Манчестер Юнайтед)
  • 2009/10 – Уэйн Руни (Манчестер7 Юнайтед)
  • 2010/11 – Неманья Видич (Манчестер Юнайтед)
  • 2011/12 – Венсан Компани (Манчестер Сити)
  • 2012/13 – Гарет Бэйл (Тоттенхэм Готспур)
  • 2013/14 – Луис Суарес (Ливерпуль)
  • 2014/15 – Эден Азар (Челси)
  • 2015/16 – Джейми Варди (Лестер Сити)
  • 2016/17 – Н'Голо Канте (Челси)
  • 2017/18 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
  • 2018/19 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
  • 2019/20 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
  • 2020/21 – Рубен Диаш (Манчестер Сити)
  • 2021/22 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
  • 2022/23 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 2023/24 – Фил Фоден (Манчестер Сити)
  • 2024/25 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
  • 2025/26 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
