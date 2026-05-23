От Ширера до Бруну Фернандеша. Лучшие игроки в каждом сезоне АПЛ

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш признан лучшим игроком АПЛ сезона 2025/26.

Впервые за 15 лет лучшим футболистом стал представитель МЮ.

До Бруна Фернандеша эту награду ранее выигрывали следующие игроки «Красных дьяволов»: Петер Шмейхель (1995/96), Дуайт Йорк (1998/99), Руд ван Нистелрой (2002/03), Криштиану Роналду (2006) Видич (2008/09 и 2010/11) и Уэйн Руни (2009/10).

Упомянем лучших игроков каждого сезона АПЛ.

Лучшие игроки сезона АПЛ

1994/95 – Алан Ширер (Блэкберн Роверс)

1995/96 – Петер Шмейхель (Манчестер Юнайтед)

1996/97 – Жуниньо (Мидлсбро)

1997/98 – Майкл Овен (Ливерпуль)

1998/99 – Дуайт Йорк (Манчестер Юнайтед)

1999/00 – Кевин Филлипс (Сандерленд)

2000/01 – Патрик Виейра (Арсенал)

2001/02 – Фредрик Юнгберг (Арсенал)

2002/03 – Руд ван Нистелрой (Манчестер Юнайтед)

2003/04 – Тьерри Анри (Арсенал)

2004/05 – Фрэнк Лэмпард (Челси)

2005/06 – Тьерри Анри (Арсенал)

2006/07 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)

2007/08 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)

2008/09 – Неманья Видич (Манчестер Юнайтед)

2009/10 – Уэйн Руни (Манчестер7 Юнайтед)

2010/11 – Неманья Видич (Манчестер Юнайтед)

2011/12 – Венсан Компани (Манчестер Сити)

2012/13 – Гарет Бэйл (Тоттенхэм Готспур)

2013/14 – Луис Суарес (Ливерпуль)

2014/15 – Эден Азар (Челси)

2015/16 – Джейми Варди (Лестер Сити)

2016/17 – Н'Голо Канте (Челси)

2017/18 – Мохамед Салах (Ливерпуль)

2018/19 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)

2019/20 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)

2020/21 – Рубен Диаш (Манчестер Сити)

2021/22 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)

2022/23 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

2023/24 – Фил Фоден (Манчестер Сити)

2024/25 – Мохамед Салах (Ливерпуль)

2025/26 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)