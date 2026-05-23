Ангелина Калинина – Петра Марчинко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 84) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Рабате, Марокко.

В финале украинка сыграет против представительницы Хорватии Петры Марчинко (WTA 76). Поединок начнется ориентировочно в 15:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка выиграет трофей соревнований и получит чек на $37 390.

