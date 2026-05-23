Стало известно, когда Конопля покинет Шахтер и присоединится к новому клубу

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля покинет нынешний клуб после завершения сезона и продолжит карьеру в чемпионате Германии.

По информации польского журналиста Петра Слонки, 26-летний футболист успешно прошел медосмотр и уже подписал контракт с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

Украинец присоединится к новой команде в июле во время тренировочных сборов, когда «Die Fohlen» будут готовится к новому сезону немецкой Бундеслиги.

«Боруссия» пять раз становилась чемпионом Германии, трижды выигрывала Кубок страны и два раза – Кубок УЕФА. В нынешнем сезоне подопечные Ойгена Полански заняли 12-е место в турнирной таблице.

Конопля провел в составе «Шахтера» 114 матчей, в которых забил семь голов и отдал 15 результативных передач. В футболке сборной Украины сыграл 27 поединков.