Бавария – Штутгарт. Финал Кубка Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 мая «Бавария» и «Штутгарт» разыграют трофей Кубка Германии сезона 2025/26.

Решающий матч турнира традиционно пройдет на «Олимпиаштадионе» в столице страны – Берлине.

Начало финала запланировано на 21:00 по киевскому времени.

На пути к финалу «Бавария» прошла такие команды: «Веен» (3:2), «Кельн» (4:1), «Унион» (3:2), «РБ Лейпциг» (2:0) и «Байер» (2:0).

«Штутгарт» перед выходом в финал справился с клубами «Айнтрахт» Брауншвейг (4:4, 8:7 по пен.), «Майнц» (2:0), «Бохум» (2:0), «Гольштайн Киль» (3:0) и «Фрайбург» (2:1).

По ходу сезона команды провели два матча в Бундеслиге, и дважды победу праздновала «Бавария»: разгром на выезде (5:0) и результативная победа дома (4:2).

Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», который в прошлом сезоне в финале одолел «Арминию» (4:2).

Титулованная «Бавария» уже долгое время не может ощутить вкус золотых медалей Кубка: в последний раз мюнхенцы выигрывали этот турнир еще в сезоне 2019/20.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бавария – Штутгарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция