Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – Штутгарт. Финал Кубка Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Германии
Бавария
23.05.2026 21:00 - : -
Штутгарт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Германии
23 мая 2026, 10:20 | Обновлено 23 мая 2026, 10:45
17
0

Бавария – Штутгарт. Финал Кубка Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 мая в 21:00 главный матч турнира

23 мая 2026, 10:20 | Обновлено 23 мая 2026, 10:45
17
0
Бавария – Штутгарт. Финал Кубка Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

23 мая «Бавария» и «Штутгарт» разыграют трофей Кубка Германии сезона 2025/26.

Решающий матч турнира традиционно пройдет на «Олимпиаштадионе» в столице страны – Берлине.

Начало финала запланировано на 21:00 по киевскому времени.

На пути к финалу «Бавария» прошла такие команды: «Веен» (3:2), «Кельн» (4:1), «Унион» (3:2), «РБ Лейпциг» (2:0) и «Байер» (2:0).

«Штутгарт» перед выходом в финал справился с клубами «Айнтрахт» Брауншвейг (4:4, 8:7 по пен.), «Майнц» (2:0), «Бохум» (2:0), «Гольштайн Киль» (3:0) и «Фрайбург» (2:1).

По ходу сезона команды провели два матча в Бундеслиге, и дважды победу праздновала «Бавария»: разгром на выезде (5:0) и результативная победа дома (4:2).

Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», который в прошлом сезоне в финале одолел «Арминию» (4:2).

Титулованная «Бавария» уже долгое время не может ощутить вкус золотых медалей Кубка: в последний раз мюнхенцы выигрывали этот турнир еще в сезоне 2019/20.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бавария – Штутгарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бавария – Штутгарт
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Бавария – Штутгарт. Прогноз Александра Шовковского на финал Кубка Германии
Бавария может бесплатно подписать футболиста Манчестер Сити
Барселона и Реал – рекордсмены топ-5 лиг по количеству очков за 30 лет
смотреть онлайн Кубок Германии по футболу Штутгарт Бавария
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Футбол | 22 мая 2026, 10:17 27
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов

Президент словацкого «Слована» официально подтвердил контакты с украинским специалистом

Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Футбол | 23 мая 2026, 08:42 7
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу

Из отечественного элитного дивизиона можно получить приглашение на наивысший уровень

Бывший лидер киевского Динамо неожиданно остался без клуба
Футбол | 23.05.2026, 08:22
Бывший лидер киевского Динамо неожиданно остался без клуба
Бывший лидер киевского Динамо неожиданно остался без клуба
Эксперт: «Шевченко говорил, что Мальдера – просто аналитик, а он – главный»
Футбол | 23.05.2026, 05:59
Эксперт: «Шевченко говорил, что Мальдера – просто аналитик, а он – главный»
Эксперт: «Шевченко говорил, что Мальдера – просто аналитик, а он – главный»
Источник: Мудрик оказался в центре скандала и был задержан полицией
Футбол | 22.05.2026, 09:32
Источник: Мудрик оказался в центре скандала и был задержан полицией
Источник: Мудрик оказался в центре скандала и был задержан полицией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?
Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?
21.05.2026, 15:25 41
Теннис
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
21.05.2026, 09:50 3
Футбол
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
23.05.2026, 07:02 1
Бокс
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
22.05.2026, 08:48 26
Футбол
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 5
Бокс
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
22.05.2026, 08:18 6
Футбол
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
21.05.2026, 10:24 6
Футбол
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
21.05.2026, 08:23 81
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем