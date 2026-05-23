  4. Пономаренко получил признание в Европе, опередив брата Килиана Мбаппе
23 мая 2026, 17:51
Пономаренко получил признание в Европе, опередив брата Килиана Мбаппе

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины – среди претендентов на награду Golden Boy

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Итальянское издание Tuttosport опубликовало рейтинг самых перспективных футболистов мира, которые смогут претендовать на награду Golden Boy 2026 года.

Статистический портал Transfermarkt разработал систему, которая оценивает ключевые показатели игроков, влияние на команду, результативные действия, что позволяет составить максимально объективный рейтинг.

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко разместился на 86-й позиции, опередив брата Киллиана Мбаппе, и стал единственным представителем Украины.

Украинская Премьер-лига делегировала в престижный рейтинг двух футболистов – вторым стал нападающий донецкого «Шахтера» Кауан Элиас, который занял 84-е место.

Текущий рейтинг будет меняться каждый месяц, что позволит другим талантам вклиниться в борьбу за престижную награду. В октябре эксперты выберут 20 футболистов, среди которых и определится победитель.

Рейтинг претендентов на Golden Boy (самых перспективных футболистов мира U-21)

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Матвей Пономаренко Шахтер Донецк Кауан Элиас Килиан Мбаппе Этан Мбаппе Golden Boy
Николай Тытюк Источник: Transfermarketweb
