Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Колоса: «Мы стали неудобным соперником для Шахтера»
Украина. Премьер лига
22 мая 2026, 22:02 | Обновлено 22 мая 2026, 22:28
103
0

Капитан Колоса: «Мы стали неудобным соперником для Шахтера»

Валерий Бондаренко – о победе над «горняками»

22 мая 2026, 22:02 | Обновлено 22 мая 2026, 22:28
103
0
Капитан Колоса: «Мы стали неудобным соперником для Шахтера»
УПЛ. Валерий Бондаренко

Капитан «Колоса», центральный защитник Валерий Бондаренко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде одержать победу над «Шахтером» в 30 туре УПЛ – 1:0.

«Не может не радовать, что в отчетном чемпионате «Колос» в противостоянии с такой остроатакующей командой, как «Шахтер» сохранил свои ворота нетронутыми. Если сравнивать поединок с завершившимся в первом круге вничью – 0:0, то снова чаще контролировали мяч «горняки», однако во Львове мы уже создали больше голевых моментов. Один из них и реализовал сразу после перерыва наш легионер Тахири.

У «горняков» были возможности отыграться. Однако и мы не играли по счету и могли увеличить преимущество Гусол, Челядин, Денисенко.

Когда почувствовал, что можем завершить чемпионат на мажорной ноте? После гола Тахири, придавшего уверенности. Следует уточнить, что «горняки» диктовали условия лишь в начале матча, когда нам изрядно донимали их диагональные передачи. Дело в том, что в таком составе мы в обороне еще не играли и потому не хватало слаженности. Но постепенно начали действовать более компактно у своих владений, что усложнило дончанам пользоваться пасами вразрез. К тому же мы все чаще выбегали в контратаки и игровое преимущество номинальных хозяев уже не было столь очевидным. Пожалуй, это был как раз тот случай, когда порядок бьет класс».

Ранее Руслан Костышин рассказал, как экспериментальный состав «Колоса» сумел обыграть «Шахтер».

По теме:
Стала известна зарплата Конопли в Боруссии Менхенгладбах
Эпицентр – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Глейкер Мендоса стал 58-м южноамериканцем в истории Шахтера
инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер - Колос Шахтер Донецк Колос Ковалевка Валерий Бондаренко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Футбол | 21 мая 2026, 22:54 21
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ

Глейкер Мендоса принесет Кривбассу 3.5 миллиона долларов

У Шахтера сорвался трансфер бразильского вингера
Футбол | 22 мая 2026, 20:14 0
У Шахтера сорвался трансфер бразильского вингера
У Шахтера сорвался трансфер бразильского вингера

Райан Роберту к украинской команде не присоединится

ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
Футбол | 22.05.2026, 17:44
ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 22.05.2026, 01:23
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Футбол | 22.05.2026, 08:48
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 13
Футбол
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
21.05.2026, 06:41 14
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
21.05.2026, 09:50 3
Футбол
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
22.05.2026, 10:17 27
Футбол
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 5
Бокс
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
21.05.2026, 22:59 3
Хоккей
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
22.05.2026, 06:23 9
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
21.05.2026, 07:27 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем