Капитан Колоса: «Мы стали неудобным соперником для Шахтера»

Капитан «Колоса», центральный защитник Валерий Бондаренко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде одержать победу над «Шахтером» в 30 туре УПЛ – 1:0.

«Не может не радовать, что в отчетном чемпионате «Колос» в противостоянии с такой остроатакующей командой, как «Шахтер» сохранил свои ворота нетронутыми. Если сравнивать поединок с завершившимся в первом круге вничью – 0:0, то снова чаще контролировали мяч «горняки», однако во Львове мы уже создали больше голевых моментов. Один из них и реализовал сразу после перерыва наш легионер Тахири.

У «горняков» были возможности отыграться. Однако и мы не играли по счету и могли увеличить преимущество Гусол, Челядин, Денисенко.

Когда почувствовал, что можем завершить чемпионат на мажорной ноте? После гола Тахири, придавшего уверенности. Следует уточнить, что «горняки» диктовали условия лишь в начале матча, когда нам изрядно донимали их диагональные передачи. Дело в том, что в таком составе мы в обороне еще не играли и потому не хватало слаженности. Но постепенно начали действовать более компактно у своих владений, что усложнило дончанам пользоваться пасами вразрез. К тому же мы все чаще выбегали в контратаки и игровое преимущество номинальных хозяев уже не было столь очевидным. Пожалуй, это был как раз тот случай, когда порядок бьет класс».

