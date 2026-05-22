Судаков получит шанс. Проблемы Бенфики спасут украинца от продажи

Будущее украинского полузащитника «Бенфики» Георгия Судакова оказалось под вопросом после того, как игрок потерял место в основном составе «орлов». Однако уход Жозе Моуриньо с поста главного тренера и назначение на эту должность Марку Силвы могут спасти ситуацию.

Как пояснил известный спортивный комментатор Бруну Франсиску, будущий руководитель «Бенфики» славится тем, что реанимирует карьеры игроков, которые ранее пережили спад формы.

«Марку Силва — тренер, известный тем, что приводит в порядок игроков, потерявших форму, а в «Бенфике» таких игроков немало. Никто не сомневается, что Лукебакио, Судаков, Энцо или даже Антонио способны играть лучше, чем они выступили в этом сезоне. Конечно, клуб не купается в деньгах, поэтому работа Марку Силвы начнется именно с восстановления формы игроков, которые сейчас переживают не лучший период», – пояснил журналист.

Судаков выступал за «Бенфику» на правах аренды до конца сезона с обязательным выкупом за 27 млн евро плюс 5 млн евро бонусов. Эксперты прогнозируют, что продажа украинского полузащитника «орлами» летом возможна лишь за 15–20 млн.