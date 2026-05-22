Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков получит шанс. Проблемы Бенфики спасут украинца от продажи
Португалия
22 мая 2026, 22:12 | Обновлено 22 мая 2026, 22:16
389
0

Судаков получит шанс. Проблемы Бенфики спасут украинца от продажи

Бруну Франциску объяснил, почему приход Марку Силвы поможет украинцу

22 мая 2026, 22:12 | Обновлено 22 мая 2026, 22:16
389
0
Судаков получит шанс. Проблемы Бенфики спасут украинца от продажи
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Будущее украинского полузащитника «Бенфики» Георгия Судакова оказалось под вопросом после того, как игрок потерял место в основном составе «орлов». Однако уход Жозе Моуриньо с поста главного тренера и назначение на эту должность Марку Силвы могут спасти ситуацию.

Как пояснил известный спортивный комментатор Бруну Франсиску, будущий руководитель «Бенфики» славится тем, что реанимирует карьеры игроков, которые ранее пережили спад формы.

«Марку Силва — тренер, известный тем, что приводит в порядок игроков, потерявших форму, а в «Бенфике» таких игроков немало. Никто не сомневается, что Лукебакио, Судаков, Энцо или даже Антонио способны играть лучше, чем они выступили в этом сезоне. Конечно, клуб не купается в деньгах, поэтому работа Марку Силвы начнется именно с восстановления формы игроков, которые сейчас переживают не лучший период», – пояснил журналист.

Судаков выступал за «Бенфику» на правах аренды до конца сезона с обязательным выкупом за 27 млн евро плюс 5 млн евро бонусов. Эксперты прогнозируют, что продажа украинского полузащитника «орлами» летом возможна лишь за 15–20 млн.

По теме:
Андрей ВОРОБЕЙ: «Манчестер Сити не заслуживал чемпионства»
Украинцы, которые забивали за команды европейских лиг в сезоне 2025/26
Роналду стал первым футболистом, забившим 600 голов в чемпионатах
Марку Силва Георгий Судаков Бенфика Жозе Моуриньо чемпионат Португалии по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Футбол | 22 мая 2026, 10:17 27
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов

Президент словацкого «Слована» официально подтвердил контакты с украинским специалистом

В Динамо вернется известный украинский футболист
Футбол | 22 мая 2026, 07:02 8
В Динамо вернется известный украинский футболист
В Динамо вернется известный украинский футболист

Рубчинский получит шанс от Костюка летом

ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
Футбол | 22.05.2026, 17:44
ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Футбол | 22.05.2026, 08:48
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
У Шахтера сорвался трансфер бразильского вингера
Футбол | 22.05.2026, 20:14
У Шахтера сорвался трансфер бразильского вингера
У Шахтера сорвался трансфер бразильского вингера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
20.05.2026, 17:49 5
Баскетбол
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
21.05.2026, 10:47 1
Другие виды
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
22.05.2026, 13:16 3
Бокс
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
21.05.2026, 08:23 81
Футбол
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
22.05.2026, 07:35 2
Футбол
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
21.05.2026, 06:41 14
Футбол
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
21.05.2026, 09:51 18
Футбол
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем