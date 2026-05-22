  4. ОФИЦИАЛЬНО. Победитель ЧМ. Экс-форвард Баварии завершил карьеру
22 мая 2026, 22:09 | Обновлено 22 мая 2026, 22:17
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель ЧМ. Экс-форвард Баварии завершил карьеру

Лукас Подольски повесил бутсы на гвоздь

Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Подольски

Немецкий нападающий Лукас Подольски объявил о завершении карьеры.

Последним клубом в карьере 40-летнего футболиста был польский «Гурник», в составе которого он провел 134 матча, забил 25 мячей и отдал 22 голевые передачи.

На протяжении своей карьеры 40-летний немец также защищал цвета «Кельна», «Арсенала», «Интера», «Баварии», «Галатасарая», «Виссель Кобе», «Антальяспора» – 717 матчей, 238 голов и 138 ассистов.

В составе сборной Германии Подольски провел 130 матчей, забил 49 мячей и завоевал чемпионат мира 2014 года.

Украинский вингер выйдет в основном составе на финал Кубка Турции
