Кепа может покинуть Арсенал. На него претендует топовый клуб

Испанский голкипер «Арсенала» Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в составе «Интера». Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский гранд рассматривает 31-летнего футболиста в качестве запасного голкипера. Первым номером должен стать Хосеп Мартинес.

В текущем сезоне Кепа Ариссабалага провел 11 матчей на клубном уровне, четыре из которых стали сухими. Веб-портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в семь миллионов евро.

