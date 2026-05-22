  4. Кепа может покинуть Арсенал. На него претендует топовый клуб
22 мая 2026, 21:01 |
Испанский голкипер может перебраться в «Интер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Испанский голкипер «Арсенала» Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в составе «Интера». Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский гранд рассматривает 31-летнего футболиста в качестве запасного голкипера. Первым номером должен стать Хосеп Мартинес.

В текущем сезоне Кепа Ариссабалага провел 11 матчей на клубном уровне, четыре из которых стали сухими. Веб-портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в семь миллионов евро.

Ранее Зинченко двумя словами отреагировал на чемпионство «Арсенала» в АПЛ.

Даниил Кирияка Источник: La Gazzetta dello Sport
Кепе нужно перейти в середняк, тогда и будет играть постоянно. 
