Кепа может покинуть Арсенал. На него претендует топовый клуб
Испанский голкипер может перебраться в «Интер»
Испанский голкипер «Арсенала» Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в составе «Интера». Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
По информации источника, итальянский гранд рассматривает 31-летнего футболиста в качестве запасного голкипера. Первым номером должен стать Хосеп Мартинес.
В текущем сезоне Кепа Ариссабалага провел 11 матчей на клубном уровне, четыре из которых стали сухими. Веб-портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в семь миллионов евро.
Ранее Зинченко двумя словами отреагировал на чемпионство «Арсенала» в АПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
