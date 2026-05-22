Тоттенхэм – Эвертон. Прогноз Игоря Цыганыка на матч АПЛ

В воскресенье, 24 мая, лондонский «Тоттенхэм» примет на своем поле «Эвертон» в 38-м туре Английской Премьер-лиги (18:00). Для лондонцев это, возможно, самый важный матч не только в сезоне, но и вообще в современной истории. За тур до завершения чемпионата команда Роберто Де Дзерби занимает 17-е место в турнирной таблице и имеет лишь два очка отрыва от зоны вылета. Впервые за всю историю АПЛ «Тоттенхэм» может вылететь в Чемпионшип. В целом же из элитного дивизиона «шпоры» выбывали в последний раз аж в 1977 году.

Известный журналист, блогер Игорь Цыганик поделился прогнозом на предстоящую встречу.

Тоттенхэм

(17-е место, 38 очков в 37 турах: 9 побед, 11 ничьих, 17 поражений, разница мячей – 47:57)

Сенсационный провал «Тоттенхэма» в этом сезоне АПЛ достиг кульминации. Клуб сделал ставку на Лигу чемпионов и, стоит признать, достойно проявил себя в еврокубке. Но ценой этого стал позор в национальном первенстве. Второй раз подряд «шпоры» завершают турнир на дне турнирной таблицы. И если в прошлом сезоне от вылета удалось спастись заранее, то теперь «Тоттенхэм» дотянул до последнего. Команда набрала всего 38 очков и опережает «Вест Хэм» на 2 очка. С учетом разницы мячей «шпорам» достаточно лишь не проиграть «Эвертону», но ситуация все равно выглядит тревожной.

Клуб дважды в течение сезона менял тренеров, что не принесло команде стабильности. «Тоттенхэм» просто ужасно играет дома: всего две победы при шести ничьих и 10 поражениях (разница мячей – 21:31). Лишь в двух матчах «шпорам» удалось сохранить ворота в неприкосновенности. В целом команда очень много пропускает (хуже дела обстоят лишь у трех представителей зоны вылета – «Вест Хэма» (65), «Бернли» (74) и «Вулверхэмптона» (67).

С Де Дзерби «Тоттенхэм» играет агрессивно, больше владеет мячом и создает много моментов (которые далеко не всегда удается реализовать), но оборона команды уязвима, что часто приводит к проблемам со стороны соперника, действующего на контратаках.

Эвертон

(12-е место, 49 очков: 13 побед, 10 ничьих, 14 поражений, разница мячей – 47:49)

Возвращение Дэвида Мойеса позволило стабилизировать команду. «Тоффис» не хватают звезд с неба, но и не испытывают проблем с сохранением прописки в АПЛ. Сейчас команда расположилась в середине таблицы и не имеет никаких турнирных задач. Единственная мотивация – завершить сезон на позитивной ноте и, возможно, испортить праздник сопернику, отомстив ему за разгром в первом круге.

«Эвертон» демонстрирует неплохие результаты на выезде – семь побед, пять ничьих и шесть поражений (21:22). Стиль Мойеса прост как двери – плотная и дисциплинированная оборона, быстрые контратаки и игра на стандартах. Это не футбол Де Дзерби, здесь нет открытых комбинаций на встречных курсах.

Личные встречи

В целом «Тоттенхэм» доминирует в личных противостояниях. За последние пять лет команды встречались девять раз – пять побед лондонцев, три ничьи и один триумф мерсисайдцев. Осенью «шпоры» унизили «Эвертон» на его поле (3:0), что «тоффис» вряд ли забыли.

Прогноз

Этот матч точно не будет легким ни для одной из команд. Теоретически обеих устроит и ничья, однако надеяться на то, что никто из соперников не будет пытаться вырвать победу в этом матче, тоже не стоит.

На «Тоттенхэм» будет давить перспектива вылета, поэтому команда Де Дзерби обязательно попытается гарантировать себе наиболее комфортный результат. Мотивация в этом матче у лондонцев будет просто заоблачной. «Эвертон» же будет ждать своего шанса в контратаке, пользуясь проблемами «шпор» в обороне. Учитывая это, а также разницу в классе игроков обеих команд, стоит ожидать победы хозяев поля.

Оптимальной же ставкой будет комбинация «Тоттенхэм не проиграет + обе команды забьют» по коэффициенту 2,20.