Бывший вратарь Динамо покинет Кривбасс

По информации Sport.ua, 28-летний голкипер Владимир Маханьков летом уйдет из «Кривбасса». Контракт воспитанника «Динамо» с криворожским клубом истекает 30 июня и не будет продлен.

Маханьков перешел в Кривбасс в июле 2023 года из Колоса на правах свободного агента. В текущем сезоне УПЛ он провел шесть матчей (один – «на ноль») и пропустил семь мячей. Общая статистика Владимира в составе «Кривбасса» – 19 матчей, 5 клиншитов и 19 пропущенных мячей.

Ранее Маханьков играл также за молодежные команды «Динамо» (одно попадание в заявку на матч основы в УПЛ в сезоне 2017/2018) и «Полесье» в Первой лиге.