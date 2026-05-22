Заря завершила первый летний трансфер

Украинский защитник «Кудровки» Артем Мачелюк начнет сезон 2026/27 в составе «Зари». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, руководство луганского клуба еще зимой хотело подписать 26-летенго футболиста, но присоединится к команде он в летнее трансферное окно. Трансфер фулбека закрыт.

В текущем сезон на счету Артема Мачелюка 26 матчей в Украинской Премьер-лиге, в которых он успел отличиться одной результативной передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Заря» потеряла легионера.